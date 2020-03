Van Dijk-Juventus: il rinnovo di Chiellini rinvia l’acquisto dell’olandese al prossimo anno?

La Juventus ha deciso di voler intavolare una trattativa con Giorgio Chiellini, proponendogli un rinnovo di contratto. Forse di un anno. Il centrale difensivo italiano classe 1984, non è stato determinante in campo questa stagione per via di un brutto infortunio. La sua assenza si è sentita eccome dato che ha trasformato la fortissima difesa juventina in un reparto incerto, dove ha dominato più che altro la confusione anziché l’organizzazione tattica che da sempre la contraddistingue. Senza l’ex Livorno in campo, la crescita del nuovo acquisto Matthijs De Ligt è stata rallentata. L’olandese ex Ajax è apparso incerto inizialmente per poi migliorare esponenzialmente nei match successivi, ma con Chiellini sarebbe stata un’altra cosa.

L’esperto difensore della Nazionale agli ordini di Sarri, resterà dunque almeno per un’altro anno così da far maturare De Ligt con naturalezza, ma la Juventus vuole l’erede naturale del centrale difensivo. Al momento, l’unico difensore capace di spostare gli equilibri in campo come Chiellini, è Virgil Van Dijk.

Van Dijk, sogno possibile o solo fantamercato?

Nei mesi scorsi, il nome di Van Dijk è stato accostato alla Juventus più di una volta. Il miglior difensore centrale al mondo sta meravigliando tra le fila del Liverpool e la squadra di Klopp non vuole perderlo. Virgil però potrebbe cambiare aria una volta che i Reds alzeranno la Premier League a fine stagione. Dopo aver vinto la Champions da protagonista assoluto lo scorso anno, il 29enne vuole intraprendere una nuova e affasciante avventura in Italia. Magari assieme al compagno di reparto De Ligt, giocatore con il quale gioca in nazionale olandese. Gli indizi per via che Van Dijk approdi alla Juventus ci sono tutti. Il nodo più arduo da sciogliere è il prezzo del cartellino, che potrebbe aggirarsi intorno ai 150 milioni di euro. Troppo per un difensore? Si, ma non se ti chiami Virgil Van Dijk.