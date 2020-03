Ziliani attacca la Juventus su Twitter: “La riduzione degli stipendi solo per ripulire il bilancio. Agnelli pensa solo a sè stesso”

L’argomento al centro dell’attenzione negli ultimi giorni riguarda il taglio o quantomeno la riduzione degli stipendi da parte dei calciatori di Serie A. La prima società che attravverso un comunicato ufficiale sul proprio sito si è mossa in tal senso è stata la Juventus, che ha ridotto gli stipendi dei propri tesserati in base al periodo in cui il campionato di Serie A. Operazione che è stata fatta soprattutto per aiutare il club a pagare i suoi dipendenti, adesso c’è da capire le altre società che si muoveranno in questa direzione in attesa di un decreto da parte del Governo. Non tutti però sono d’accordo su questa decisione della Juventus ed in particolar modo Paolo Ziliani accusa il club bianconero su questo taglio in quanto secondo l’ex difensore questa scelta è dovuta per mettere di ripulire il bilancio.

Ziliani si scaglia contro la Juventus e il suo presidente, Andrea Agnelli

Paolo Ziliani si è espresso in merito alla decisione della Juventus di tagliare gli stipendi per agebolare la società bianconera nel pagamento dei suoi dipendenti e per allegerire il club bianconero: “Tutti stanno esaltando questa scelta della Juventus, ma Agnelli pensa solo a sé stesso. I calciatori della Juventus dovranno rinunciare solo a 1,5 del proprio stipendio, mentre i 2,5 li otterranno dopo il 30 giugno. Questa scelta dei biaconeri è dovuta al bilancio che è il motivo per cui è stato deciso di fare così. La Juventus ha fatto un danno, bisognava effettuare tagli ancora maggiori”.