ATALANTA-SASSUOLO BIGLIETTI: UN NODO LASCIATO A PARTE – L’emergenza Coronavirus ha complicato le cose anche per quanto riguarda il mondo del calcio italiano. Parlare in termini di “futuro” è abbastanza complicato vista la totale incertezza su quello che accadrà nelle settimane successive: la quarantena va avanti e lo sport rimane giustamente fermo (tra un calendario completamente da sistemare e l’indecisione se continuare o meno la stagione). La partita che sta giocando l’Atalanta in questo momento è tanto complicata quanto difficile, ma per aiutare la propria gente in difficoltà, questo ed altro. Se di calcio si parla solo di quello che si è fatto, c’è ancora un nodo nerazzurro da sistemare: quello dei rimborsi per quanto riguarda Atalanta-Sassuolo (rimandata per Coronavirus). Ecco i dettagli.

ATALANTA-SASSUOLO BIGLIETTI: LE MODALITÀ DI RIMBORSO

ATALANTA-SASSUOLO BIGLIETTI: IL COMUNICATO DELLA SOCIETÀ – “La Società informa tutti i tifosi che hanno acquistato presso i punti vendita Vivaticket il biglietto per assistere alla partita Atalanta-Sassuolo che sono state prorogate le modalità di richiesta rimborso. Al proposito la Società invita i tifosi che non ne abbiano ancora fatto richiesta a conservare il titolo d’accesso al fine di poter fare domanda di rimborso una volta terminata l’attuale situazione di emergenza. Le modalità verranno rese note con un successivo comunicato. Per chi ha preso i biglietti online attraverso il sito ufficiale di Vivaticket, si cercherà il prima possibile di eseguire il rimborso in maniera automatica”.