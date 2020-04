Calciomercato Roma: interessano due calciatori della scuderia Raiola

In questi ultimi anni tra la Roma e il procuratore sportivo Mino Raiola c’è stata un’importante sinergia, basti pensare che la società giallorossa ha acquistato parecchi giocatori importanti come Emanuelson, Manolas, Luca Pellegrini, Kluivert e Mkhitaryan. Nella prossima sessione di calciomercato a questa lista si potrebbero aggiungere due nomi importanti come il centrocampista del Milan Bonaventura e l’attaccante Kean dell’Everton.

Calciomercato Roma, si tratta con Raiola

Il rossonero classe ’89 a giugno andrà in scadenza di contratto e dunque si libererà a parametro zero visto che non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto considerato anche il poco utilizzo in queste ultime due stagioni (28 partite); per il tecnico Paulo Fonseca rappresenterebbe un’ottima alternativa di centrocampo visto che Bonaventura oltre al suo classico ruolo di mezzala, può ricoprire anche il ruolo trequartista e di ala sinistra. In realtà sul giocatore la concorrenza è folta visto che su di lui ci sono Fiorentina, Lazio e Napoli ma visti gli ottimi rapporti con Raiola, il club giallorosso potrebbe essere avvantaggiato.

Kean, invece dopo l’arrivo all’Everton la scorsa estate, sembra intenzionato a voler lasciare dopo una sola stagione la Premier League dove il suo impatto non è stato dei migliori sia dal punto di vista calcistico che disciplinare dove addirittura novembre è stato mandato una volta in tribuna dall’ex tecnico Marco Silva per aver mancato il meeting pre match a Southampton. Con l’arrivo di Carlo Ancelotti le cose non sono cambiate dove oltretutto ha perso anche il posto da titolare e quindi il suo obiettivo è quello di tornare in Italia per giocarsi un posto tra i 23 dell’Europeo nell’estate 2021.

Il club inglese lo venderebbe per 28 milioni che alla fine sono i soldi che ha sborsato lo scorso agosto per acquistarlo dalla Juventus e Raiola è già al lavoro per far andare in porto la trattativa.

Nella ultime ore sarebbe uscito fuori anche un altro nome sempre della scuderia del procuratore campano, ovvero Ryan Gravenberch, centrocampista dell’Ajax, 18 anni il prossimo 16 maggio, ma che vale già 10 milioni di euro visto che è considerato un ottimo prospetto per il futuro e che nello scorso settembre tra l’altro è diventato anche il più giovane marcatore di sempre dei Lancieri.