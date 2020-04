Cristiano Ronaldo non si ferma: allenamento sul campo a Madeira

Il calcio si è fermato in tutto il mondo e anche gli allenamenti sono sospesi in molti paesi (in Germania sono ripresi con delle accortezze), ma ci sono alcuni giocatori che fermi non riescono proprio a stare: oggi vi abbiamo parlato dell’allenamento di Ibrahimovic in Svezia con l’Hammarby, mentre ora tocca a Cristiano Ronaldo. Il giocatore della Juventus, in Portogallo da un mese per stare vicino alla madre colpita da un ictus, si è allenato sul campo del Nacional de Madeira, squadra dell’isola dove si trova Ronaldo, che milita in seconda divisione portoghese. Il classe ’85 si sta allenando costantemente in casa (anche con la sua compagna Georgina Rodriguez) con esercizi fisici e atletici, ma oggi è stato beccato dalla testata portoghese dnoticias.pt ad allenarsi sul campo: il governo portoghese non ha proibito gli allenamenti all’aria aperta per gli atleti (sono 14mila i casi totali di Coronavirus in Portogallo) e la situazione sull’isola di Madeira è abbastanza tranquilla con soli 53 casi accertati di Coronavirus su 290mila abitanti. Il tema degli allenamenti è molto caldo qui in Italia (per ora il Governo li ha proibiti fino al 13 aprile), ma intanto Ronaldo e gli altri giocatori che si trovano all’estero non perdono tempo e si mettono al lavoro per non perdere la propria forma fisica.