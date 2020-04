FIFA 20: FUT Birthday, svelato il Team 2! Pogba e Van Dijk da sogno

La EA Sports ha svelato pochi minuti fa il Team 2 di FIFA 20 Ultimate Team Birthday. Dopo le sorprese del Team 1 – il quale contava il 94 OVR di Kylian Mbappe – anche in questa seconda squadra ci sono delle sorprese alquanto entusiasmanti.

Impressionano infatti le cards di Virgil Van Dijk e Paul Pogba. Il difensore centrale del Liverpool vanta in questo Team 2 un overall mostruoso, superiore di due punti al suo valore standard di 91. L’olandese ha dunque un 93 di OVR, dove spicca il valore di 94 di difesa, l’81 di velocità e il 90 di fisico. Completano la card il 75 di dribbling, 76 passaggi e 64 di tiro.

Notevole pure il 92 di Pogba, che nonostante l’infortunio riesce a essere il calciatore con l’overall più alto del Team 2 dopo Van Dijk. Sia l’olandese che il francese contano 5 stelle piede debole, così come altri calciatori presenti in questo Team 2 come Bale, Di Maria, Lacazette, Douglas Costa, Lemar e Lasagna. Sotto tutti i valori dei calciatori Team 2 Birthday:

Van Dijk 93

Pogba 92

Bale 91

Di Maria 91

Lacazette 90

Douglas Costa 89

Hernandez 88

Lemar 87

Da Costa 87

Lasagna 86

Eggestein 86

Valori molto alti anche per Bale e Di Maria che raggiungono il 91 OVR. Questo Team 2 Birthday farà felici gli ammiratori di Van Dijk: l’olandese con 93 OVR è una card al limite dell’illegale.