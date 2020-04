FIFA 20: FUT, i requisiti per ottenere Manolas nelle due sfide SBC

Kostas Manolas è uno dei difensori più desiderati FIFA 20. Oramai sono diversi anni che il greco è tra i centrali difensivi più veloci del gioco, dote fondamentale e decisiva per un difensore nei videogiochi di calcio. I gamers infatti sanno bene quanto siano efficaci i calciatori rapidi come i vari Gervinho, Mbappe, Coman ecc. e per limitarli al meglio, un difensore centrale dotato di buona velocità oltre alla fisicità, è senz’altro un’arma in più.

Manolas sotto certi aspetti è un calciatore “cult” per i fanatici del gioco, specialmente in quest’ultima card presente nel FUT Birthday, dove il difensore del Napoli vanta un 89 di OVR contraddistinto da due paurose stats come 87 in velocità e 91 di difesa. In questo articolo vi forniremo i requisiti necessari per assicurarsi il calciatore greco nelle due sfide SBC necessarie di FIFA 20 FUT Birthday, così da arricchire in maniera importante la propria rosa:

Requisiti sfida SERIE A TIM: minimo 1 giocatore proveniente dalla Serie A Tim, minimo 1 giocatore proveniente dal TOTW o Moments TOTW, valutazione minima squadra 84, intesa di squadra minima 80.

Requisiti sfida LA LIGA: minimo 1 giocatore TOTW o Moments TOTW, valutazione minima squadra 85, intesa di squadra minima 75.

Buon divertimento con FIFA 20 Ultimate Team a tutti i gamers!