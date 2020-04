FIFA 20: upgrade rilevante per Sancho e Brozovic, Modric depotenziato

Gli aggiornamenti per quanto concerne gli upgrades e downgrades di FIFA 20 relativi al 10 aprile, ci portano due importanti novità: Sancho e Brozovic. Il talento in forza al Borussia Dortmund non è stato potenziato a livello di OVR (rimasto ad 86), ma molti valori sono stati alzati: notevoli il +2 su passaggi corti (86), il + 3 su freddezza (83) e il +10 su intercettazioni (39). Da segnalare anche vari +1 per il talento inglese su passaggi lunghi (64), controllo palla (91), reattività (86), forza (63) e aggressività (42).

Il centrocampista croato dell Inter, Brozovic, aumenta di overall passando da 82 a 83. Tanti i valori con upgrades per lui: + 3 in forza (70), precisione testa (70) e freddezza (82). C’è anche un +2 su aggressività (84) e vari +1 che comprendono passaggi corti (83), controllo palla (81), passaggi lunghi (84), contrasto (81) e scivolata (79). Upgrades decisamente sostanzioso per lui.

Da segnalare è anche il potenziamento di Bruno Fernandes del Manchester United. Il portoghese ex Sampdoria passa da 85 OVR a 86. Notevoli anche i potenziamenti di overall di Zakaria del Borussia Monchengladbach e Marcano del Porto, entrambi passati da 81 a 82.

Modric sempre più giù

Cadono gli dei. Luka Modric del Real Madrid dopo una stagione alquanto opaca, viene abbassato di diversi valori anche se l’OVR di 89 rimane invariato. Il vice campione del mondo 2018 sconta vari downgrades di -1 su passaggi corti (91), agilità (91), reattività (88), equilibrio (92), intercettazioni (79), piazzamento (78), visione (90).