Juventus: ritorno in campo con la nuova maglia a strisce?

I campionati di tutto il mondo sono fermi. Lo sport non è più argomento di prima pagina, purtroppo. Ma c’è una voce che gira nel mondo dell’informazione sportiva e che riguarda la Juventus. Nell’attesa che i giocatori dispersi per il mondo facciano ritorno a Torino, è scaturita la possibilità che la Juventus possa ritornare a giocare (nel caso avvenisse) con la nuova maglia a strisce bianconere.

Juventus, il ritorno della maglia zebrata?

Secondo le disposizioni governative e secondo come prospettato dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il 4 maggio potrebbero riprendere gli allenamenti dei club professionistici italiani. C’è grande attesa sia nelle società, che devono al più presto riorganizzare i lavori e gli allenamenti, e nei tifosi, che non vedono l’orda di gustarsi la volata finale del campionato, che sia davanti la TV o allo stadio.

La Serie A potrebbe quindi riprendere a giugno, dopo circa un mese di allenamenti volti a rimettere in sesto gli atleti dopo il lungo stop. Inoltre, a maggio, per l’ultima partita casalinga della stagione, era prevista la presentazione della nuova maglia per la successiva stagione. Quindi è lecito chiedersi se a maggio, nonostante la stagione sia ancora molto indietro, la Juventus possa comunque scendere in campo con la nuova divisa a strisce bianconere in vecchio stile, quello tradizionale. Sarebbe suggestivo vedere Cristiano Ronaldo indossare le tradizionali strisce bianconere, un’accoppiata vincente.

Al momento la Juventus non ha accennato a nulla di tutto ciò, ma le suggestioni sono tante. Il ritorno alla tradizione è sempre ben accolto e molto desiderato, dopo anni di strisce innovative e restyling. Non è da escludere, quindi, che le nuove divise vengano presentate direttamente a luglio, alla fine del campionato. Certo, presentarle a maggio, ora, vorrebbe poter dire anche “novità”, “vita nuova” dopo un periodo così nero, senza accenni di bianco.