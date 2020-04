Milinkovic-Savic elogia l’operatore sanitario: “Tu sei il vero eroe”

Non vogliono essere chiamati così, ma in un momento così difficile per l’umanità, i veri eroi sono gli operatori sanitari. Il Covid-19 ha cambiato le nostre vite, portandoci via i nostri cari, costringendoci a cambiare tutte le nostre abitudini. Una battaglia che vede in prima linea i medici e gli infermieri, i quali stanno dando del loro meglio per salvare vite umane. Il loro sforzo eroico è ammirevole e i personaggi del mondo dello sport, hanno voluto tributare la missione di questi professionisti.

Uno di questi sportivi è Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo della Lazio ha voluto ringraziare pubblicamente un operatore sanitario tramite la sua pagina Instagram. L’operatore sanitario in questione aveva postato una foto in cui sul suo camice era riportato il nome e il numero di Milinkovic-Savic. Ecco le toccanti parole del centrocampista serbo:

“Oggi è domenica, giorno in cui di solito scendo in campo con i miei compagni. Da due mesi però noi siamo in casa al sicuro con persone a cui vogliamo bene. Voi invece non vi siete mai fermati, ogni giorno a lottare per salvare persone. Mi hai scritto che con mio nome sulle spalle il tuo camice diventa di ferro e ti senti più forte. Questo mi fa sentire fortunato e orgoglioso. Siete voi i veri campioni. Grazie”.