Moratti: “La Lega Calcio pensa agli interessi delle società. Lukaku ha capito la gravità della situazione”

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è intervenuto a Tele Radio Stereo e ha espresso il suo parere sulla situazione in Italia criticando la Lega Calcio sulla probabile ripartenza della stagione ma elogiando l’Inter sulla gestione della situazione d’emergenza.

Moratti esprime le sue sensazioni sull’emergenza Coronavirus

Moratti esprime il suo parere sul Coronavirus e di quello che lo lega al mondo del calcio. “La gente sta vivendo una situazione drammatica sperando di tornare a vivere la vita come la si viveva prima dell’emergenza Coronavirus, è decisamente una cosa brutta. Non bisogna approfittarsi di questo momento per portare a casa i propri vantaggi, ciò sarebbe da evitare. La Lega di Serie A in questo momento sta pensando ai propri interessi e a quello delle società ed in un certo modo è anche giusto ma mi sento dire che la Lega non è unita al suo interno e ciò lascia dei dubbi e delle perplessità. Le varie società hanno come proprio patrimonio i calciatori, i quali vanno difesi e bisogna stare attenti per l’eventuale ripartenza. E’ un discorso di interessa per la difesa della propria società e per questo bisogna stare più attenti rispetto a quanto lo siano le squadre di calcio”.

Moratti, l’Inter ha gestito bene la situazione. “Mi sono sentito con i medici e sono molto prudenti rispetto a questo voglia di ripartenza del calcio. L’Inter riguardo a ciò si sta comportando molto bene e il medico Volpi raccontando la sua esperienza ha fatto capire quanto sia pericoloso questo virus. I calciatori amano il calcio e come tali sono subordinati alle decisioni di società, dirigenti e delle istituzioni. Lukaku ha capito subito quale fosse il pericolo, ma se fosse assicurata la sicurezza, i giocatori non possono fare altrimenti”.