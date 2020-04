Roma, l’ex Héctor Moreno: “Ho imparato molto dall’esperienza con i giallorossi”

A Roma in pochi lo ricorderanno, ma il messicano Héctor Moreno non ha dimenticato l’esperienza vissuta con la casacca giallorossa. Nonostante le sole 5 presenze in Serie A a servizio della squadra capitolina, l’ex PSV ha fatto tesoro degli insegnamenti italiani. Soprattutto dal punto di vista difensivo, estremamente curato dalle nostre parti. Non è un mistero che molti calciatori provenienti da realtà meno tattiche e più libere, vadano in estrema difficoltà una volta sbarcati in Italia.

La lista sarebbe lunga da ricordare e il classe 1988 entra a far parte di questi giocatori. Bollati molto spesso come “bidoni”. In questo momento, Moreno milita nell’Al-Gharafa, squadra presente nel campionato del Qatar. Il messicano ha rilasciato delle dichiarazioni a Multimedio Deportes, ricordando la sua esperienza nella Roma:

“Quando sono arrivato a Roma, mi sono reso conto che ancora non ero capace di difendere. Tutti i miei allenatori privilegiavano un calcio offensivo. A loro interessava che mi disimpegnassi con il pallone tra i piedi. Difendere di gruppo ok, ma individualmente…A Roma invece è stato impressionante. Ho appreso nuove maniere di difendere”.

La dura realtà del nostro campionato è stata dunque formativa per il difensore 32enne. Non saper difendere bene per un difensore è certo un grande difetto (il più grande), a maggior ragione in Italia dove bruciarsi è un attimo. La lezione è stata assimilata da Moreno.