Fiorentina, UFFICIALE: 6 nuovi positivi tra calciatori e staff

Le squadre sono tornate in campo per la ripresa degli allenamenti, ma nei vari centri sportivi le notizie non sono proprio incoraggianti. Dopo il Torino che constatato la positività di un calciatore, oggi la doccia fredda arriva dalla Fiorentina. La società viola ha rilasciato un comunicato ufficiale, dove viene riportata la positività al Covid-19 da parte di tre calciatori e tre membri dello staff tecnico-sanitario.

Dopo le notizie ottime fatte recapitare da squadre come Napoli e Lazio, che hanno fatto riscontrare zero positivi, arrivano news allarmanti dal mondo del calcio italiano. Ecco il comunicato diramato dalla Fiorentina:

“A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ACF Fiorentina comunica che sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario positivi al Covid-19. La società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le visite medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attività facoltativa sul campo”.

I casi di positività potrebbero indurre alla sospensione del campionato come avvenuto in Francia, anche se in Germania – nonostante i casi positivi – si riprenderà il prossimo 15 maggio. Decisione confermata da Angela Merkel quest’oggi. Anche l’Italia proseguirà oppure prenderà esempio dalla Francia? La soluzione definitiva sarà nelle prossime ore.