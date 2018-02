“Per Juventus-Tottenham non firmerei per lo 0-0, ma per non prendere gol. Bisognerà fare una partita attenta, non dovremo esaltare le loro qualità e ci vorranno grande testa e grande tecnica. Bisogna portare il passaggio del turno a Londra, dove ci dovremo conquistare i quarti di finale”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions League. “Siamo dove dovevamo essere, abbiamo giocato la prima sfida diretta della stagione con l’Atalanta e ora giochiamo la seconda -aggiunge il tecnico bianconero in conferenza stampa-, ci vorrà entusiasmo da parte nostra e da parte dei tifosi, avremo bisogno anche del loro aiuto”. La Juventus in Champions ha giocato due finali negli ultimi tre anni crescendo molto in autostima ed esperienza internazionale: “Siamo cresciuti tanto in autostima grazie ai risultati, negli ultimi tre anni sono state conquistate due finali e in Champions solo il Real ha fatto meglio -sottolinea Allegri-. Il percorso però non finisce qui o in questa stagione”

Juventus-Tottenham, partita da 180 minuti

“Il passaggio del turno si gioca su 180 minuti e sappiamo sia i loro pregi, sia le loro difficoltà nell’arco della partita. Ci saranno dei momenti difficili, i quattro giocatori davanti hanno grande qualità e negli spazi vanno a nozze. Dobbiamo prestare grande attenzione”. Allegri vede così il match di domani sera all’Allianz Stadium. Assenza pesante a centrocampo quella di Blaise Matuidi: “Non so chi giocherà al suo posto -dice Allegri in conferenza stampa-. Bentancur mi ha convinto, così come mi ha convinto Marchisio. C’è anche la possibilità Sturaro che può ricoprire il ruolo di Matuidi, e per caratteristiche è quello che può avvicinarsi di più, però possiamo anche cambiare il modo di giocare, dipenderà molto da come dormo e come mi sveglierò domani mattina”. In serata un’altra tegola si è abbattuta su Allegri.

Juventus-Tottenham, Lichtsteiner non convocato

Il tecnico bianconero ha convocato 19 giocatori. Non fa parte dell’elenco Stephan Lichtsteiner, che ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra durante allenamento di oggi, che verrà meglio dimensionato nella sua natura ed entità nei prossimi giorni. Questo l’elenco dei convocati: Buffon, De Sciglio, Chiellini, Benatia, Pjanic, Khedira, Marchisio, Higuain, Douglas Costa, Alex Sandro, Pinsoglio, Mandzukic, Asamoah, Szczesny, Rugani, Sturaro, Bentancur, Bernardeschi, Muratore.