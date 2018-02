Il Milan visto nell’ ultima gara di campionato giocata a Ferrara e vinta 4-0 contro la Spal sembra una squadra diversa da quella che ha collezionato risultati altalenanti nel girone di andata non riuscendo ad inserirsi nelle prime 4 posizioni che danno accesso alla Champions League, dopo una nuova disposizione dei giocatori acquistati a settembre nel girone di ritorno la squadra di Gattuso ha collezionato 4 vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque gare innescando una marcia in più grazie soprattutto al miglior assetto e rendimento della difesa, dove ha assunto un ruolo di primo piano Donnarumma in porta, che non è più facilmente superabile come nelle ultime gare del girone di andata non subendo più di un goal a gara mentre nel girone di andata aveva subito tre goal dal Verona e due addirittura dal Benevento.

Gli obbiettivi di inizio campionato erano di inserirsi nelle prime posizioni pur essendo consapevoli che la Juventus, visto l’ organico di cui disponeva, era la formazione favorita per la vittoria finale e la squadra da battere ma a mano a mano che si andava avanti nel girone di andata si vedeva che la squadra si inceppava in pareggi deludenti contro avversari superabili, 0-0 in casa contro Genoa e Torino, perdeva tutti gli scontri diretti contro le avversarie dirette per l’ inserimento nei primi quattro posti che danno diritto a disputare la Champions League e soprattutto subiva clamorosi rovesci contro il Verona dove subiva un 3-0 e l’ Atalanta 2-0 e si faceva raggiungere al novantacinquesimo sul 2-2 da un Benevento che difficilmente riesce a realizzare più di una rete per gara.

Le prossime gare di campionato vedono un calendario difficile se si considera che nel girone di andata il Milan aveva rimediato tre sconfitte consecutive contro Sampdoria , Roma ed Inter , e considerando il fatto che gli scontri contro la Juventus ed il Napoli , persi nel girone di andata, fuori casa il primo ed in casa il secondo sono dei test probanti per verificare se le scelte tecniche dell’ allenatore Gattuso e la scelta della società di non intervenire sul mercato a gennaio e di puntare sui giocatori acquistati a settembre sono state giuste.Ora il Milan punta al centrocampista Ander Herrera del Manchester United, unico settore in cui la squadra appare carente, ma è probabile che il campione giunga a Milano solo dalla prossima stagione sportiva visti gli attuali vincoli contrattuali.

Considerato l’ attuale notevole distacco da Napoli e Juventus e la lunga serie di vittorie consecutive di queste formazioni che sono destinate a contendersi la vittoria finale per il Milan si prospetta l’ inseguimento alla terza e quarta posizione dalla quale è ad oggi distaccato di 8 punti occupate dall’ Inter e dalla Lazio che hanno mostrato segni di stanchezza, se non di cedimento, nelle ultime giornate di campionato e tenendo sempre in considerazione le quinte e seste cioè la Roma e la Sampdoria che stanno avendo una certa continuità di risultati e puntano a raggiungere delle posizioni di prestigio.

Saranno i prossimi tre incontri con altrettanti scontri diretti a stabilire se la rimonta del Milan è possibile.