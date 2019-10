Genk-Napoli streaming gratis e diretta tv Sky Sport: dove vedere il match 02/10 ore 18.55. Alla Luminus Arena si affrontano Genk e Napoli nella 2° giornata di andata di Champions League. I padroni di casa provengono dalla sconfitta in casa del Salisburgo per 2-6 e al momento sono ultimi in classifica con 0 punti, tre punti in meno del Napoli; i partenopei, invece, arrivano dalla vittoria al San Paolo contro il Liverpool di Klopp e si trovano al 2° posto a pari merito con il Salisburgo. Arbitra il rumeno István Kovács, al VAR designato il tedesco Christian Dingert. Andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire la partita in diretta tv e streaming gratis.

Il tecnico Mazzù, in vista del match contro il Napoli, dovrebbe schierare il 4-3-3 che usa anche in campionato con Coucke a difendere la porta; difesa a quattro con Uronen, Dewaest, Cuesta e De Norre; a centrocampo Berge regista, supportato da Hrošovský e Heynen; in attacco tridente composto da Paintsil, Onuachu e Ndongala.

PROBABILE FORMAZIONE GENK (4-3-3): Coucke; Uronen, Dewaest, Cuesta, De Norre; Hrošovský, Berge, Heynen; Paintsil, Onuachu, Ndongala. All.: Mazzù

Il tecnico Ancelotti, in vista del match contro il Genk, dovrebbe schierare il 4-4-2 con Meret tra i pali; in difesa ballottaggio tra Mario Rui e Ghoulam, con il primo favorito nel quartetto composto da Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly; a centrocampo confermato Fabian Ruiz regista supportato da Callejon e Insigne sulle corsie esterne; in attacco ballottaggio tra Mertens e Milik per affiancare Lozano.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Lozano. All.: Ancelotti

Dove vedere Genk-Napoli, diretta tv e live streaming 02 ottobre

Come vedere Genk-Napoli in tv? La telecronaca della partita – dalle 18.55 su Sky Sport Uno HD (ch. 201 del satellite e ch. 472 del digitale terrestre) – sarà di Maurizio Compagnoni, affiancato nel commento tecnico da Luca Marchegiani; inviati a bordocampo ed interviste a cura di Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio. Pre e post partita nello studio di Champions League Show con Ilaria D’Amico, Paolo Condò, Billy Costacurta, Fabio Capello e Alessandro Del Piero.

Streaming Genk-Napoli, Champions League 2.a giornata

Per gli abbonati di Sky la partita Genk-Napoli sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match della Luminus Arena sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Champions attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky, che possono registrarsi al servizio.