Champions ed Europa League, ecco tutte le date della ripartenza

La prossima settimana sarà decisiva per il futuro della Serie A: la Federcalcio ha consegnato ai ministri di Sport e Salute, Spadafora e Speranza, il protocollo di garanzia per il ritorno agli allenamenti e mercoledì è previsto un incontro tra Spadafora, Leghe e Figc, determinante verso la possibile ripartenza.

Ancora più importante è quello che accadrà con protagonista la Uefa, per il destino delle coppe europee. Tra martedì 21 e giovedì 23 aprile la Uefa si riunirà infatti con le sue 55 federazioni, i club dell’Eca e le leghe europee per decidere le date in cui far ripartire e terminare Champions ed Europa League. Secondo un’anticipazione riportata da Sky Sport, al netto dell’emergenza coronavirus che potrebbe cambiare tutto e l’ipotesi più attendibile è quella che le competizione europee si disputeranno interamente nel mese di agosto.

Cosa ha stabilito la Uefa ?

La Uefa ha stabilito da tempo il 31 agosto, quando i vari campionati nazionali dovrebbero essere conclusi, come limite da non superare per non pregiudicare la stagione successiva e sarebbero state stabilite anche le date precise per le due Coppe europee.

CHAMPIONS LEAGUE – I giorni indicati per la ripartenza della massima competizione europea, quindi per disputare il ritorno degli ottavi di finale, dove sono impegnate due italiane (Juventus e Napoli), sono il 7 e l’8 agosto. A partire dai quarti di finali (dove è già qualificata l’Atalanta), le squadre qualificate dovranno affrontare un vero e proprio tour de force con partite ogni tre giorni fino ad arrivare alla finale. I quarti di andata dovrebbero giocarsi l’11 o 12 agosto con date di ritorno previste per il 14 o 15. Le semifinali dovrebbero essere disputate tra 18-19 quella di andata e 21-22 agosto quella di ritorno, per arrivare alla Finale prevista per il 29 allo stadio Ataturk di Instanbul.

EUROPA LEAGUE – La ripartenza è fissata per il 2 o 3 agosto con le sfide di andata degli ottavi di finale, che vedranno impegnate anche Roma e Inter, con i ritorni programmati per il 6. I quarti di finale sarebbero previsti il 10 agosto (andata) e il 13 agosto (ritorno), mentre il 17 e 20 dovrebbero essere le date delle semifinali e la Finale si dovrebbe giocare il 27 all’Arena di Danzica, in Polonia.