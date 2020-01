Milan-Torino: streaming e diretta tv, dove vedere Coppa Italia oggi 28 gennaio

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Meazza si disputerà il match tra Milan-Torino, valevole per i quarti di finale (gara unica) di Coppa Italia.

Milan-Torino, presentazione del match

La gara odierna determinerà chi tra rossoneri e granata andrà a giocare la semifinale contro la Juventus (andata 12 febbraio, ritorno 4 marzo) che la scorsa settimana ha eliminato la Roma con il risultati di 3-1.

Il Milan del tecnico Stefano Pioli da quando è Ibrahimovic ha cambiato totalmente rendimento con un pareggio a reti bianche contro la Sampdoria a cui sono seguite tre vittorie consecutive contro Cagliari e Brescia in trasferta e Udinese in casa, senza dimenticare il match di Coppa Italia vinto al Meazza contro la Spal; ovviamente è cambiata anche la classifica visto che ora la squadra rossonera si trova al sesto posto con 31 in coabitazione con Cagliari e Parma e dunque in piena zona Europa League che solamente un mese fa sembrava utopia.

Discorso diverso per il Torino che in realtà in classifica si trova solo a quattro punti dal Milan, ma viene da due sconfitte consecutive, la prima sul campo del Sassuolo nonostante il vantaggio iniziale e la seconda avvenuta tre giorni fa contro l’Atalanta in casa con un incredibile 7-0 che giustamente ha fatto imbufalire i tifosi granata che mai nella loro storia avevano subito un’onta così clamorosa. Purtroppo la squadra di mister Walter Mazzarri quest’anno non sta riuscendo a confermare le ottime gare giocate la scorsa stagione e tranne qualche eccezione, solamente Sirigu, Belotti e in parte Berenguer stanno giocando a buoni livelli. Anche negli ottavi di finale la qualificazione è avvenuta con fatica visto che allo stadio Olimpico di Torino il Genoa è stato battuto solamente ai calci di rigore dopo i pareggio per 1-1 alla fine dei 120 minuti di gioco.

Ricordiamo che prima del fischio iniziale ci sarà un minuto di raccoglimento per la grande icona del basket americano Kobe Bryant, tra l’altro tifoso rossonero, deceduto a Los Angeles domenica scorsa insieme alla figlia tredicenne ed altre sette persone a causa di un tragico incidente con l’elicottero sulla collina di Calabasas.

Sono 22 i precedenti tra Milan e Torino in Coppa Italia, con un bilancio in favore degli ospiti avanti per nove contro i sei dei padroni di casa oltre a sette pareggi. Le due squadre si sono incrociate per tre volte ai quarti di finale: due volte sono andati in semifinale i piemontesi (nel 1943 e nel 1969), una volta i lombardi (nel 1992).

L’arbitro del match sarà Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli (Roma), coadiuvato dagli assistenti Filippo Valeriani di Ravenna e Valerio Colarossi di Roma, quarto uomo Piero Giacomelli di Trieste. Il VAR sarà sotto l’ausilio di Luca Banti di Livorno con Fabiano Preti di Mantova come AVAR.

Milan-Torino, probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Begovic; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.

Milan-Torino, diretta tv e streaming

L’incontro valevole per i quarti di finale di Coppa Italia tra Milan-Torino (calcio d’inizio alle ore 20.45) sarà visibile in diretta e in esclusiva come tutti i match della manifestazione nazionale sulla Rai: in questo caso visione in chiaro su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre e in HD sul canale 501), con collegamento a partire dalle ore 20.35.

La telecronaca della gara sarà a cura di Luca De Capitani e con il commento tecnico dell’allenatore Mario Somma, mentre a bordocampo ci saranno Umberto Martini (panchina Milan) e Amedeo Goria (panchina Torino).

Il match del Meazza sarà fruibile non solo in tv, ma anche in streaming gratuito su sito RaiPlay.it, servizio disponibile su pc, smartphone e tablet.

Prepartita dalle ore 19.45 e postpartita dalle ore 23 su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre): dallo studio di Saxa Rubra di Roma alla conduzione Franco Lauro con i suoi ospiti Guglielmo Stendardo, Tiziano Pieri e Gianni Bezzi.