Torino-Genoa: streaming e diretta tv, dove vedere Coppa Italia oggi 9 gennaio

Questa sera alle ore 21.15 allo stadio Olimpico Grande Torino, si giocherà il match tra Torino-Genoa, valevole per gli ottavi di finale (gara unica) di Coppa Italia.

Torino-Genoa, presentazione del match

Le due squadre vengono da vittorie molto importanti nel primo match del nuovo anno: i granata di Walter Mazzarri hanno espugnato lo stadio della Roma per 2-0 con una rete per tempo di Belotti, mentre il Genoa del nuovo allenatore Davide Nicola ha avuto la meglio al Luigi Ferraris sul Sassuolo per 2-1 grazie al rigore di Criscito e Pandev nel finale. Sia per i granata che per i grifoni è stata una bella boccata d’ossigeno visti i risultati deludenti di questo girone d’andata che vede ora i padroni di casa al nono posto insieme al Napoli con 24 punti. mentre il Genoa ha raggiunto il Brescia a 14 punti al penultimo posto, in piena zona retrocessione.

In questa stagione lo scontro diretto si è giocato in terra ligure lo scorso 30 novembre e ha visto la vittoria dei piemontesi per 1-0 con rete di Bremer al 77′; i precedenti a Torino in Coppa Italia sono solamente tre con i padroni di casa che hanno vinto due match: nell’edizione 1964-65 per 2-0 e in quella del 1977-78 per 2-1, mentre nella stagione 1983-84 la gara terminò a reti bianche.

L’arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Christian Rossi di Spezia, quarto uomo Simone Sozza di Sozza, mentre al VAR e AVAR ci saranno Luigi Nasca di Bari e Aleandro Di Paolo di Avezzano.

Torino-Genoa, probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Rosati; Izzo, Nkoulou, Bonifazi; De Silvestri, Rincon, Meitè, Aina; Verdi; Berenguer, Belotti.

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Cassata, Pajac; Destro, Pandev.

Torino-Genoa, diretta tv e streaming

L’incontro di ottavi di finale della Coppa Italia tra Torino-Genoa (calcio d’inizio alle ore 21.15) sarà visibile in diretta e in esclusiva come tutti i match della manifestazione nazionale sulla Rai: in questo caso visione in chiaro su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre e in HD sul canale 502), con collegamento a partire dalle ore 21.05.La telecronaca sarà a cura di Dario Di Gennaro, con il commento tecnico dell’ex calciatore Andrea Agostinelli, mentre a bordocampo saranno presenti Simone Benzoni e Paolo Paganini.

Il match sarà fruibile non solo in tv, ma anche in streaming gratuito su sito RaiPlay.it, servizio disponibile su PC, smartphone e tablet.