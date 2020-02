Manchester United-Club Brugge: diretta tv e streaming, dove vedere Europa League oggi 27 febbraio

Questa sera alle ore 21 al Old Trafford, si disputerà il match tra Manchester United-Club Brugge, valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

Manchester United-Club Brugge, presentazione del match

La gara di andata giocata una settimana fa in Belgio si è conclusa per 1-1 con reti di Dennis al 15′ e Martial al 36′, risultato tutto sommato giusto per quello che si è visto in campo; nel match odierno ovviamente i Red Devils partiranno favoriti visto anche il fattore campo e perchè vengono da un ottimo momento nella Premier League con due vittorie consecutive, la prima sul campo del Chelsea per 2-0 e la seconda contro il Watford per 3-0 che hanno rilanciato le quotazione degli uomini del tecnico Ole Gunner Solskjaer ora al quinto posto con 41 punti e a soli tre punti dalla quarta piazza occupata proprio dai Blues a 44. Ricordiamo che la squadra inglese nel girone di qualificazione era arrivata al primo posto del girone L con 13 punti davanti agli olandesi dell’Az Alkmaar (11 punti).

Il Club Brugge del tecnico Philippe Clement si è qualificato per i sedicesimi di finale ottenendo il terzo posto nel girone A di Champion League dietro le corazzate Psg e Real Madrid e davanti al Galatasaray, alla squadra belga sono bastati tre pareggi per il pass, l’ultimo quello decisivo era stato quello in casa dei turchi con rete al 92′ di Diatta. Nella Jupiler League la squadra delle Fiandre è attualmente capolista con 64 punti in 27 partite e con un solo ko subito, i punti di vantaggio sulla seconda, ovvero il Gent avversario della Roma questa sera, sono nove e dunque con ottime possibilità di vincere il titolo nazionale dopo il secondo posto della scorsa stagione.

Questa sera ci vorrà una grande prova per cercare la qualificazione agli ottavi, per far si che avvenga, i belgi dovranno pareggiare per 2-2 oppure vincere con qualsiasi punteggio, con il pareggio per 1-1 si andrà ai tempi supplementari.

L’unico precedente tra le due formazioni risale allo spareggio playoff per la qualificazione ai gironi di Champions League della stagione 2015-16 che vide il Manchester United vincere facilmente in entrambi i casi: (3-1 in casa e 4-0 in trasferta).

Manchester United-Club Brugge, probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Romero; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams; Pereira, McTominay; Greenwood, Fernandes, James; Martial.

CLUB BRUGGE (3-4-1-2): Mignolet; Mata, Mechele, Deli; Kossounou, Sobol, Rits, Cuyper; Tau; Openda, Vanaken.

Manchester United-Club Brugge, diretta tv e streaming

Il match tra Manchester United-Club Brugge (calcio d’inizio ore 21), sarà visibile con collegamento in diretta a partire dalle ore 20.55, su Sky Sport HD 255.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.