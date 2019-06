Calcio, Mondiali femminili: le classifiche finali dei gironi e il programma degli ottavi di finale. L’Italia sfiderà la Cina

Il Campionato del Mondo di calcio femminile ha finito la prima fase con gli ultime partite dei gironi di qualificazione che ha visto l’Italia di Milena Bertolini vincere a sorpresa ma meritatamente il girone C davanti ad Australia e Brasile con le tre Nazionali che hanno chiuso a sei punti ma la classifica avulsa ha premiato le ragazze italiane. Quello C è stato il raggruppamento più equilibrato visto che negli altri cinque la squadra che ha vinto il girone l’ha fatto a punteggio pieno: Francia (A), Germania (B), Inghilterra (C), Paesi Bassi (E) e Stati Uniti (F). Non ci sono state sorprese con tutte le Nazionali più forti che sono passate alla fase ad eliminazione diretta; probabilmente la vera sorpresa di questo inizio è stata proprio l’Italia che in pochi davano come favorita nel vincere il girone davanti ad australiane e brasiliane che nel ranking mondiale sono rispettivamente seste e decime.

Le quattro migliori terze sono state nell’ordine Brasile, Cina, Camerun e Nigeria mentre Cile ed Argentina sono state eliminate essendo le peggiori due; una menzione per la sfortunata ma poco cinica Scozia che nell’ultimo match di girone conduceva 3-0 sull’Argentina ma nell’ultimo quarto d’ora si è fatta rimontare sul 3-3: con una vittoria si sarebbe qualificata ai danni delle nigeriane.

Per quanta riguarda gli ottavi di finale che cominceranno sabato 22 giugno, l’Italia (in campo il 25) giocherà contro una terza classificata, ovvero la Cina, in un match dal pronostico incerto basti pensare che nel ranking le azzurre sono quindicesime con 1868 punti, mentre le asiatiche un gradino più sotto con 1866 punti. Se le nostre ragazze dovessero vincere, nei quarti incontrerebbero Paesi Bassi o Giappone rispettivamente al settimo e ottavo posto nella classifica mondiale e dunque dall’esito anche questo imprevedibile. Altri match interessanti in questi ottavi sono in primis Francia-Brasile, senza poi dimenticare Canada-Svezia e Spagna-Stati Uniti.

Mondiali femminili, il programma degli ottavi di finale

PARTE ALTA

Norvegia-Australia sabato 22 giugno ore 21

Inghilterra-Camerun domenica 23 giugno ore 17.30

Francia-Brasile domenica 23 giugno ore 21

Spagna-Stati Uniti sabato 22 giugno ore 18

PARTE BASSA

Italia-Cina martedì 25 giugno ore 18

Paesi Bassi-Giappone martedì 25 giugno ore 21

Germania-Nigeria lunedì 24 giugno ore 17.30

Svezia-Canada lunedì 24 giugno ore 21