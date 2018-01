Roma-Atalanta diretta tv e live streaming gratis, dove vedere il match da pc e smartphone

Roma-Atalanta sarà il posticipo delle ore 18 della ventesima giornata. La sfida dell’Olimpico offre moltissimi spunti, in virtù degli ultimi risultati di entrambe le squadre: bisognerà capire soprattutto se la Roma si rialzerà dopo gli ultimi deludenti risultati e se, invece, l’Atalanta darà continuità alla vittoria prestigiosa ottenuta nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Napoli. In questo articolo vi diremo come e dove vedere Roma-Atalanta in streaming live gratis ed in diretta TV. Nella Roma non ci sarà Radja Nainggolan, fuori dalla lista dei convocati dopo il “Capodanno Social”. Out anche De Rossi per un problema muscolare mentre Schick si accomoderà in panchina per far spazio ad El Shaarawy. A meno che Di Francesco non scelga di tenere fuori Dzeko anziché il ceco. Nell’Atalanta tutti a disposizione consueto 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Ilicic, Petagna e Gomez. Nei prossimi due paragrafi vi diamo tutte le informazioni su come e dove vedere Roma-Atalanta in diretta TV ed in streaming live gratis.

Diretta TV Roma-Atalanta: dove vedere la sfida dell’Olimpico oggi 6 gennaio

La sfida dell’Olimpico (calcio d’inizio ore 18) sarà visibile sia su Sky Sport che su Mediaset Premium. Per quanto riguarda la piattaforma televisiva sarà possibile vedere Roma-Atalanta in diretta TV su due canali: Sky Calcio 2 HD (canale 252, con pre partita dalle ore 17,30) e Sky Supercalcio HD (canale 206, con pre partita a dieci minuti dal calcio d’inizio). La telecronaca della partita sarà affidata a Riccardo Trevisani, commento tecnico di Daniele Adani. Per quanto concerne Mediaset Premium sarà possibile vedere Roma-Atalanta in tv su Premium Sport HD (canale 380 del digitale terrestre, pre partita dalle 17,50 circa ma collegamenti dall’Olimpico già nel corso della trasmissione Serie A live) e su Premium Sport (canale 370 del digitale terrestre, per tutti coloro che non possiedono attualmente un televisore in alta definizione).

Streaming Roma-Atalanta: dove vedere la partita tramite pc, smartphone e tablet

Sarà possibile vedere Roma-Atalanta in streaming live gratis sia su Sky Sport che su Premium Sport. Per quanto riguarda la piattaforma televisiva lo streaming Roma-Atalanta sarà visibile attraverso l’applicazione ufficiale Sky Go, valevole per pc, smartphone e tablet. Per gli abbonati della piattaforma Mediaset, invece, Roma-Atalanta in streaming live gratis sarà visibile attraverso i dispositivi mobili sull’applicazione ufficiale Premium Play. Consigliamo a tutti i tifosi giallorossi e nerazzurri non abbonati a nessuna delle due piattaforme televisive, di farsi prestare per qualche ora l’account delle applicazioni da parenti o amici abbonati che vedranno Roma-Atalanta in diretta TV. Al contrario sconsigliamo vivamente di vedere Roma-Atalanta streaming live gratis attraverso gli ormai famosi siti internet e le dirette su Facebook. Il perché è presto spiegato: queste azioni sono ritenute non legali nel nostro paese, di conseguenza si rischiano multe e sanzioni molto pesanti nel caso in cui si venisse scoperti. Per questo ribadiamo a tutti i tifosi non abbonati che Roma-Atalanta in streaming sarà visibile in maniera chiara e sicura solo ed esclusivamente sulle due applicazioni ufficiali Sky Go e Premium Play. In alternativa si può acquistare la visione della singola partita sulla piattaforma Now Tv.