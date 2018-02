Calendario Serie A, date e orari 24.a giornata: dove vedere tutte le partite in diretta tv e streaming

La corsa allo Scudetto tra Napoli e Juventus si fà sempre più intrigante e la 24.a giornata di Serie A potrebbe rappresentare un crocevia importante. Il turno di campionato arriva infatti appena prima del ritorno delle competizioni europee, che potrebbero condizionare sia le scelte degli allenatori che i risultati. Proprio a causa delle Coppe internazionali il calendario prevede che le partite vengano spalmate su diverse date, con orari ‘spezzettati’, e le compagini impegnate nell’impegno infrasettimanale giochino in anticipo.

Si comincia già questa sera con il big match tra Fiorentina e Juventus: i bianconeri sono vogliono vincere per passare almeno una notte in testa alla classifica, ma per i viola la sfida alla ‘Vecchia Signora’ rappresenta l’appuntamento più importante dell’anno. La gara di martedì in Champions contro il Tottenham e i numerosi infortuni potrebbero risultare un punto a sfavore di Allegri, mentre i toscani vogliono vincere per dare un senso e una svolta decisiva alla stagione.

Sabato è forse il giorno più interessante, visto che ci sono ben 3 partite. Alle 15.00 il Milan rigenerato dalla cura Gattuso scende in campo a Ferrara, in casa di una Spal desiderosa di fare punti per la salvezza e di fermare anche l’altra squadra milanese. Trasferta insidiosa anche per l’Atalanta a Crotone, mentre alle 20.45 si accenderanno le luci al San Paolo per il match clou del 24° turno. Il Napoli capolista (che già saprà il risultato della Juve) ospita una Lazio ferita dopo la sconfitta interna contro il Genoa, ma sempre pericolosa, soprattutto nel reparto offensivo (secondo miglior attacco con 58 reti segnate).

Calendario Serie A, le sfide del 24° turno: Inter in casa, Roma in posticipo

Domenica nell’anticipo delle 12.30 Sassuolo e Cagliari si giocano punti importanti per portarsi a distanza di sicurezza sulla zona retrocessione, stesso discorso vale per Chievo-Genoa delle 15.00. Alla stessa ora scenderà in campo l’Inter: i nerazzurri in crisi hanno la possibilità di rialzarsi in casa contro il Bologna, dopo le polemiche legate al mercato e al tecnico Spalletti. Sfida che profuma di Europa quella tra Torino e Udinese, due squadre alle quali il recente cambio in panchina sta portando dei grandi risultati. C’è chi invece, come la Sampdoria, in Europa virtualmente già c’è e deve vincere in casa contro il Verona per difendere la propria posizione in graduatoria. Il match che chiuderà la 24.a giornata di Serie A è Roma-Benevento: i giallorossi sono, ovviamente, condannati a vincere per inseguire il quarto posto, mentre purtroppo la squadra di De Zerbi, dopo la scia emotiva del gol di Brignoli, sembra aver davvero poche speranze di salvezza. Scopriamo ora il programma completo del Calendario di Serie A e le informazioni su dove vedere tutti i match in diretta tv e streaming.

Serie A, dove vedere tutte le partite del 24° turno: diretta tv Sky e Mediaset Premium e streaming gratis

Il week end calcistico sta per cominciare ed è buona consuetudine informarsi su dove vedere le partite di Serie A. La diretta tv degli incontri della 24.a giornata sarà sulle piattaforme Sky e Mediaset Premium. Nell’era tecnologica c’è spazio anche per chi non potrà assistere alle partite in tv: grazie ai servizi delle due pay tv come SkyGo e Premium Play c’è la possibilità di vedere tutta la Serie A in streaming gratis. Alcune partite come Sassuolo-Cagliari, Sampdoria.Verona e Torino-Sassuolo saranno trasmesse esclusivamente sui canali Sky. Ecco il programma completo del week end nella massima serie con i rispettivi canali.

Calendario Serie A, il programma della 24.a giornata: guida tv, orari designazioni arbitrali

Venerdì 9 febbraio

Ore 20.45 Fiorentina-Juventus (SKY CALCIO 1, SKY SUPER CALCIO, SKY CALCIO 1 e PREMIUM SPORT) (Guida)

Sabato 10 febbraio

Ore 15.00 Spal-Milan (SKY SPORT 1, SKY CALCIO 1 e PREMIUM SPORT ) (Mariani)

Ore 18.00 Crotone-Atalanta (SKY SUPER CALCIO e SKY CALCIO 1) (Massa)

Ore 20.45 Napoli-Lazio (PREMIUM SPORT, SKY SPORT 1, SKY SUPER CALCIO, SKY CALCIO 1) (Banti)

Domenica 11 febbraio

Ore 12.30 Sassuolo-Cagliari (SKY SUPER CALCIO, SKY CALCIO 1) (Mazzoleni)

Ore 15.00 Chievo-Genoa (PREMIUM CALCIO 1, SKY CALCIO 4) (Gavillucci)

Ore 15.00 Inter-Bologna (PREMIUM SPORT 2, SKY CALCIO 1) (Valeri)

Ore 15.00 Sampdoria-Verona (SKY CALCIO 3) (Pairetto)

Ore 15.00 Torino-Udinese (SKY CALCIO 2) (Abisso)

Ore 20.45 Roma-Benevento (PREMIUM SPORT, SKY SPORT 1, SKY SPORT MIX, SKY CALCIO 1) (Manganiello)