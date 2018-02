Roma, Florenzi a un passo dal rinnovo

Negli scorsi giorni si era parlato di un suo addio, addirittura in direzione Juventus, ma oggi, 15 febbraio, Alessandro Florenzi e la Roma sono molto vicini a prolungare il loro matrimonio. L’esterno romano ha deciso di prolungare il precedente accordo in scadenza nel 2019 e il ds spagnolo Monchi conta di chiudere tutto al più presto.

Capitano dopo De Rossi- Secondo alcune indiscrezioni, a convincere Florenzi a rimanere in giallorosso è stata la promessa di diventare capitano della squadra del cuore, ovviamente solo dopo che De Rossi saluterà la capitale. Attualmente fermo a 1,8 milioni, il suo ingaggio salirà di molto, andando a sfiorare quota 3 milioni, comunque molto meno di alcuni suoi compagni. Si stanno ancora limando gli ultimi dettagli, legati a bonus e alla durata (2022 o 2023, è ancora da decidere), ma ormai, a meno di clamorosi colpi di scena, siamo veramente vicini alla fumata bianca.

Concorrenza Juve per Darmian- Quasi sfumato quindi uno degli obiettivi sugli esterni per la Juventus che, come detto in precedenza, aveva effettuato dei sondaggi riguardo Florenzi negli scorsi giorni. I bianconeri, ora, hanno come primo obiettivo il terzino della Nazionale e del Manchester United Matteo Darmian, sul quale c’è anche l’interesse della società capitolina, meno forte di qualche giorno fa visto il rinnovo del numero 24.