Serie A, anticipi e posticipi dalla 1.a alla 3.a giornata

La Lega serie A nel pomeriggio di oggi ha ufficializzato date e orari degli anticipi e posticipi delle prime tre giornate di Serie A. Il primo turno comincerà sabato 18 agosto alle 18.00 con i campioni d’Italia della Juventus impegnati al Bentegodi di Verona contro il Chievo dove ci sarà il tanto atteso debutto di Cristiano Ronaldo nel campionato italiano.

Le squadre giocheranno anche nei due weekend successivi per poi lasciare spazio agli incontri delle nazionali; in queste prime tre giornate si giocherà prevalentemente alle 20.30 per motivi climatici, quindi l’anticipo della domenica delle 12.30 partirà dal quarto turno.

Di seguito la programmazione delle prime tre giornate con relativo canale di programmazione:

Prima Giornata

Sabato 18/08

Ore 18 Chievo-Juventus (Sky)

Ore 20.30 Lazio-Napoli (Dazn)

Domenica 19/08

Ore 18 Torino-Roma (Sky)

Ore 20.30 Bologna-Spal (Sky)

Ore 20.30 Empoli-Cagliari (Sky)

Ore 20.30 Milan-Genoa (Sky)

Ore 20.30 Parma-Udinese (Dazn)

Ore 20.30 Sampdoria-Fiorentina (Sky)

ore 20.30 Sassuolo-Inter (Dazn)

Lunedì 20/08

Ore 20.30 Atalanta-Frosinone (Sky)

Seconda giornata



Sabato 25/08

Ore 18 Juventus-Lazio (Sky)

Ore 20.30 Napoli-Milan (Dazn)

Domenica 26/08

Ore 18 Spal-Parma * (Dazn)

Ore 20.30 Cagliari-Sassuolo (Sky)

Ore 20.30 Fiorentina-Chievo (Sky)

Ore 20.30 Frosinone-Bologna (Dazn)

Ore 20.30 Genoa-Empoli (Sky)

Ore 20.30 Inter-Torino (Sky)

Ore 20.30 Udine-Sampdoria (Sky)

Lunedì 27/08

Ore 20.30 Roma-Atalanta* (Sky)

(*): In caso di mancata qualificazione della società ATALANTA al terzo turno preliminare

di UEFA Europa League, giorni e orari di disputa delle gare SPAL – PARMA e

ROMA – ATALANTA saranno invertiti.

Terza giornata

Venerdì 31/08

Ore 20.30 Milan-Roma (Sky)

Sabato 01/09

Ore 18 Bologna-Inter (Sky)

Ore 20.30 Parma-Juventus (Dazn)

Domenica 02/09

Ore 18 Fiorentina-Udinese (Dazn)

Ore 20.30 Atalanta-Cagliari (Sky)

Ore 20.30 Chievo-Empoli (Dazn)

Ore 20.30 Lazio-Frosinone (Sky)

Ore 20.30 Sampdoria-Napoli (Sky)

Ore 20.30 Sassuolo-Genoa (Sky)

Ore 20.30 Torino-Spal (Sky)