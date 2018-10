Puntata Report Juventus, oggi alle 21 diretta Rai Tre e Rai Play: tutte le informazioni

Oggi 22 ottobre andrà in onda la puntata Report sulla vicenda Juventus. Nei giorni scorsi sono uscite diverse anticipazioni sulla vicenda: Sigfrido Ranucci, conduttore della storica trasmissione Rai, ha parlato, in alcune interviste rilasciate a quotidiani e radio, dei vari intrecci tra ultras bianconeri, dirigenza e mafia. Pochi minuti fa, durante un’intervista a Radio Marte, Ranucci ha spiegato: “Le intercettazioni che abbiamo dato come anteprima sono fondamentali per capire il contesto della situazione che ha portato un uomo ad uccidersi (un ultras della Juventus, ndr). Noi racconteremo questo caso che riguarda la Juventus, ma è un contesto che riguarda il calcio italiano in generale con infiltrazioni mafiose all’interno della società“. Poi conclude dicendo che: “la puntata di questa sera dimostrerà come la gestione della sicurezza negli stadi venga affidata a criminali della ‘Ndrangheta che ci guadagnano milioni di euro. È però sbagliato vedere questa inchiesta come qualcosa contro la Juventus”. Dunque la puntata Report Juventus oltre a destare molta curiosità su vicende oscure ai più, si porterà dietro parecchie polemiche. Molti appassionati di calcio e non solo si staranno chiedendo quando vedere la puntata Report Juventus: nel prossimo paragrafo le informazioni nel dettaglio.

Puntata Report Juventus oggi 22 ottobre: dove vederla in diretta TV e streaming

La puntata Report Juventus, coinciderà con la prima puntata della nuova stagione della trasmissione, e sarà visibile come di consueto su Rai Tre a partire dalle ore 21,15. Non è specificato l’orario in cui andrà in onda il servizio sulla Juventus, quindi consigliamo a tutti coloro che sono interessati di sintonizzarsi sul programma fin dall’inizio. Sarà possibile vedere la puntata Report Juventus in streaming su pc, smartphone e tablet attraverso il sito internet della Rai che trasmette gli interi palinsesti di tutti i canali. Dunque ribadiamo che la puntata Report Juventus in diretta TV sarà visibile su Rai Tre e in streaming sul sito della Rai.