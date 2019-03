Roma, lite Pastore-Di Francesco: tensione giallorossa verso il Porto

Vigilia di Champions League agitata in casa Roma dopo la cocente sconfitta di sabato sera nel derby contro la Lazio. Il pesante 3 a 0 subito dai giallorossi ha di fatto messo in una posizione scomoda il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco che contro il Porto, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si giocherà buona parte delle residue chances di restare sulla panchina giallorossa. Il clima in casa giallorossa non è dei migliori anche a causa degli strascichi e delle scorie lasciate tra i giocatori e l’allenatore della formazione capitolina proprio dal derby contro la Lazio. Proprio la stracittadina, infatti, è stata teatro di una lite tra l’allenatore della Roma Di Francesco ed il fantasista argentino Javier Pastore.

L’episodio incriminato si è verificato intorno al 20’ del secondo tempo, con la Roma già sotto nel risultato, quando l’allenatore giallorosso Di Francesco ha chiesto a Pastore di accelerare la procedura di ingresso e ha ordinato la sostituzione di De Rossi. L’argentino non era contento, perché si aspettava di entrare prima in campo, ed ha reagito in maniera stizzita alla chiamata del proprio tecnico scagliando a terra la pettorina delle riserve e, secondo le testimonianze, rivolgendo un epiteto poco gentile all’allenatore. Un episodio che non è andato già al tecnico della Roma che domani potrebbe decidere di mandare l’argentino in tribuna nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma allo stadio ” Do Dragao” di Oporto.

Una scelta forte e decisa da parte del tecnico giallorosso che prelude ad un addio a fine stagione che ormai sembra inevitabile: Pastore in questa stagione non ha mai convinto, anche a causa dei diversi problemi fisici avuti, e la Roma potrebbe decidere di scaricare soltanto dopo un anno il ” Flaco”, arrivato dal Paris Saint Germain la scorsa estate.