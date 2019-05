Champions League, Juventus testa di serie. Inter in terza fascia, Atalanta in quarta

Champions League, i verdetti dell’ultima giornata. Ieri sera si è conclusa la Serie A 2018-2019 con gli ultimi verdetti da finale palpitante ed emozionante. In Champions League oltre a Juventus e Napoli, rispettivamente 1.a e 2.a in classifica, si aggiungono l’Atalanta che al ‘Mapei Stadium’ ha battuto 3-1 il Sassuolo e si è classificata 3.a e l’Inter che ha battuto soffrendo l’Empoli 2-1 e si è posizionata 4.a con gli stessi punti dell’Atalanta (69 punti) ma con gli scontri diretti a sfavore.

Champions League, le fasce dell’edizione 2019-2020

Champions League. In attesa di conoscere chi si porterà a casa l’edizione 2018-2019 con la finale in programma sabato 1 giugno alle ore 21 al ‘Wanda Metropolitano’ di Madrid tra Liverpool e Tottenham, si inizia a pensare quali potranno essere le fasce della prossima edizione ed in particolare da dove partiranno le nostre squadre italiane nella prossima edizione: Juventus, Napoli, Atalanta ed Inter. La Juventus, campione d’Italia, finisce in prima fascia dove ci sono tutti i vincitori dei principali campionati nazionali più le due vincitrici della Champions e dell’Europa League. In prima fascia oltre la Juventus ci saranno Barcellona, Manchester City, Bayern, Psg, Zenit, Liverpool o Tottenham e Chelsea o Arsenal. In seconda fascia ci va il Napoli, che si troverà in buona compagnia con club di assoluta tradizione come Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Shakhtar, la perdente tra Liverpool e Tottenham e il Chelsea se perderà la finale di Europa League contro l’Arsenal. L’Inter dopo la quarta fascia nell’edizione della Champions 2018-2019, nella prossima edizione della Champions partirà in terza fascia, dove ci saranno anche Benfica, Leverkusen, Salisburgo e Valencia. L’Atalanta, all’esordio nella competizione, partirà dalla quarta fascia insieme a Lokomotiv Mosca, Genk, Galatasaray, Lipsia e Lille. Inoltre bisogna prendere in considerazione che se il Chelsea dovesse vincere l’Europa League, il Lione si qualificherebbe direttamente alla fase a gironi, mentre nel caso in cui la vincesse l’Arsenal l’Europa League, i transalpini passerebbero dai playoff; mentre l’Ajax parte dal 3° turno preliminare in virtù del Ranking dell’Olanda. Il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2019-2020 avrà luogo il 30 agosto a Montecarlo.