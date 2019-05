La 37^ giornata di Serie A si chiude questa sera, con Lazio-Bologna. La formazione biancoceleste è già certa di partecipare alla fase a gironi della prossima Europa League, avendo trionfato in Coppa Italia la settimana scorsa battendo in finale l’Atalanta. Non è ancora certo della salvezza invece il Bologna, a cui manca un punto per poter festeggiare. Una sfida tutta da vivere, che chiuderà al meglio un turno di Serie A che ha riservato emozioni e colpi di scena.

Lazio-Bologna: dove vedere il match

La partita Lazio-Bologna verrà trasmessa in esclusiva su Sky. Il match sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Gli abbonati Sky potranno inoltre assistere alla partita in streaming grazie alla piattaforma Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet.

Lazio-Bologna: il momento delle due squadre

Nelle ultime cinque gare di campionato, Lazio e Bologna hanno avuto un rendimento quasi del tutto analogo. La formazione allenata da Simone Inzaghi è stata molto altalenante, battendo 2-0 l’Udinese per poi perdere incredibilmente per 1-2 in casa contro il Chievo. Le ultime due vittorie, conquistate contro Sampdoria e Cagliari, sono state intervallate dalla sconfitta casalinga contro l’Atalanta che, di fatto, ha tolto alla Lazio ogni speranza di rientrare nella lotta per un posto in Champions League. Un punto in più invece nelle ultime cinque giornate per i felsinei che, sotto la guida di Sinisa Mihajlovic, si stanno rendendo protagonisti di una spettacolare rimonta salvezza. Tale filotto di partite è cominciato per i felsinei con lo 0-0 del Franchi nel derby dell’appennino contro la Fiorentina. Successivamente è arrivato il netto 3-0 ai danni della Sampdoria, ma soprattutto il 3-1 casalingo nello scontro diretto con l’Empoli. Gli entusiasmi bolognesi sono stati raffreddati dalla sconfitta di San Siro contro il Milan, giunta comunque al termine di una buona gara. La squadra allenata da Mihajlovic si è però ripresa subito, battendo il Parma per 4-1 al Dall’Ara nel derby emiliano. Statistiche che aggiungono imprevedibilità alla sfida di questa sera.

Lazio-Bologna: i precedenti

Sono 65 i precedenti giocati in massima serie tra Lazio e Bologna in casa dei biancocelesti. Il bilancio sorride decisamente alla compagine laziale con 35 vittorie, 18 pareggi e 12 sconfitte. L’ultima sfida giocata tra queste due squadre all’Olimpico risale al 18 marzo 2018, terminata con il risultato di 1-1. Al vantaggio rossolù firmato da Simone Verdi ha risposto, 13 minuti dopo, la Lazio con Lucas Leiva. L’ultima vittoria rossoblù all’Olimpico risale alla stagione 2012/2013. La formazione all’epoca allenata da Stefano Pioli prevalse per 1-3 sulla squadra di Reja, grazie alle reti segnate da Portanova, Diamanti e Krhin. Particolarmente significativo anche il match dell’anno successivo, quando Miroslav Klose riuscì a segnare ben 5 gol in una sola partita (solo Roberto Pruzzo ha fatto altrettanto in Serie A). La sfida tra Lazio e Bologna in cui è arrivato il maggior numero di gol risale addirittura alla stagione 1948/1949. Un 8-2 in favore dei biancocelesti, con Puccinelli, Penzo e Magrini autori di due gol a testa. Di Gritti e Bernicchi, invece, i due gol della bandiera per la formazione emiliana.