Brescia, arriva l’ “ok” per l’agibilità dello stadio contro il Bologna

Buone notizie in casa Brescia. Il club lombardo ha ottenuto l’ok per l‘agibilità del Rigamonti in vista della gara di domenica pomeriggio contro il Bologna. La decisione è arrivata oggi, a seguito di un ultimo, decisivo, sopralluogo da parte della Commissione “Pubblico-Spettacolo”, istituita proprio per vigilare sullo stato d’efficienza e la regolarità dello storico impianto bresciano.

Dopo aver chiesto, e ottenuto, alcune importanti modifiche alla struttura (nuovo impianto d’illuminazione, ampliamento di alcune zone e inserimento di bocchette antincendio), il nuovo stadio sarà pronto ad aprire i cancelli, per accogliere una folla festante e desiderosa di spingere i propri beniamini verso la vittoria. C’è infatti molta curiosità intorno al nuovo Brescia che, da neopromossa, è riuscita ad ottenere subito tre punti pesanti all’esordio contro il Cagliari e, nella seconda apparizione in quel di San Siro, non ha di certo sfigurato.

Dopo essersi reso protagonista di una campagna acquisti al di sopra delle aspettative (con la permanenza di Tonali e l’arrivo di Balotelli), il presidente Cellino vuole fare un ulteriore regalo ai tifosi. Brescia tornerà così ad ospitare una gara di Serie A dopo ben otto anni dall’ultima volta. era il 22 maggio 2011, e al Rigamonti fu di scena la Fiorentina. La gara terminò con un risultato di parità: 2-2.