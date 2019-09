Inter-Lazio streaming e diretta tv Serie A, dove vedere il match oggi 25 settembre

Questa sera alle ore 21, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, Inter-Lazio si affronteranno per la quinta giornata del campionato di Serie A.

Inter-Lazio, presentazione del match

I nerazzurri di Antonio Conte sono attualmente primi in classifica con quattro vittorie in altrettanti match contro Lecce (4-0), Cagliari (1-2), Udinese (1-0) e Milan (0-2) dimostrando già un’ottima intesa nonostante gli schemi nuovi del tecnico salentino che ha subito preso in mano la situazione dando un’impronta alla squadra in poco tempo; per ora l’unica gara sbagliata è stata quella di Champions League contro lo Slavia Praga pareggiata in casa per 1-1 grazie alla rete di Barella al 91′. La gara di stasera sarà molto importante perchè un’altra eventuale vittoria farebbe volare la squadra milanese, che ricordiamo domenica 6 ottobre alle ore 20.45, ospiterà la Juventus di Maurizio Sarri in un match dai mille motivi di interesse.

La Lazio di mister Simone Inzaghi dopo la vittoria a Marassi contro la Sampdoria e il pareggio nel derby capitolino ha avuto due brutte battute d’arresto entrambe per 2-1 e in rimonta, contro Spal e Cluj che avevano già fatto storcere la bocca nell’ambiente biancoceleste che si sa è sempre molto critico appena le cose non vanno bene; per fortuna dei romani la vittoria nel posticipo domenicale contro il Parma per 2-0 ha rasserenato per ora le cose e già quest’oggi sarà un banco di prova importante perchè un risultato positivo al Meazza porterebbe nuovo entusiasmo alla squadra in attesa del match di domenica pomeriggio contro il Genoa allo stadio Olimpico.

In terra lombarda sono 76 i precedenti giocati tra le due squadre che vedono i padroni di casa in netto vantaggio per 41 vittorie contro le 10 degli ospiti, 25 invece i pareggi; netta anche la differenza di realizzazioni (146 contro 66).

Curiosamente nelle ultime tre stagioni sono arrivati tutti e tre i risultati: nel 2016-17 l’Inter vinse 3-0 con tre reti in undici minuti (Banega e doppietta di Icardi), nel 2017-18 pareggio a reti bianche, mentre la stagione scorsa vittoria biancoceleste con una rete di Milinkovic-Savic.

Ad arbitrare il big match della quinta giornata sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Stefano Alassio di Imperia e Giacomo Paganessi di Bergamo, mentre come quarto uomo è stato designato Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà Gianpaolo Calvarese di Teramo, infine all’AVAR Filippo Meli di Parma.

Sono nove le direzioni arbitrali con i capitolini con un bilancio positivo che recita sei vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, mentre con i milanesi solo quattro precedenti con due vittorie ed altrettante sconfitte.

Inter-Lazio, probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Politano, R. Lukaku. All. Conte

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All. S.Inzaghi

Inter-Lazio, dove vedere il match

Il match della quinta giornata del campionato di Serie A Inter-Lazio in programma allo stadio Giuseppe Meazza di Milano con calcio d’inizio alle ore 20.45, sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky e 112 o 382 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (ch.252) con diretta a partire dalle ore 20.55.

La telecronaca del match sarà affidata a Fabio Caressa con il commento tecnico del ex calciatore Giuseppe Bergomi, mentre a bordocampo saranno presenti Andrea Paventi, Matteo Barzaghi e Matteo Petrucci. Inoltre per i clienti Sky Q ci sarà la possibilità di guardare l’incontro in 4K HDR.

Inter-Lazio, diretta tv e streaming

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match tra nerazzurri e biancocelesti sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.