Napoli-Sampdoria, i convocati: due assenze pesanti per parte

Diramata la lista dei convocati del Napoli in vista del match di domani sera, al San Paolo, contro la Sampdoria. Sono 21 i nomi scelti da Ancelotti per una sfida che, isti gli impegni delle dirette concorrenti, può regalare al Napoli la vetta solitaria in classifica. Il tecnico di Reggiolo esclude dalla propria lista sia Hysaj che Milik, entrambi lasciati a casa pr riprendersi al meglio da alcuni problemi fisici.

Ecco la lista dei convocati diramata dal tecnico di Reggiolo:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui.

Centrocampisti: Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Zielinsky.

Attaccanti: Callejon, Insigne, Lozano, Mertens, Younes.



Risponde Eusebio Di Francesco, chiamato a un vero e proprio “miracolo” al San Paolo, per risollevare le sorti di una squadra completamente allo sbando per questioni sia societarie che di risultati sul campo. L’ex tecnico di Roma e Sassuolo rinuncia, un po’ a sorpresa, a Jakub Jankto, centrocampista che non pare averlo convinto in questo inizio stagione. Sempre a centrocampo, sarà assente anche Ronaldo Vieira, squslificato dopo il rosso rimediato contro il Sassuolo.

Questa la lista dei convocati di Di Francesco:

Portieri: Audero, Falcone, Seculin

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru, Regini.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Leris, Linetty, Thorsby.

Attaccanti: Bonazzoli, Caprari, Gabbiadini, Quagliarella, Ramirez, rigoni.