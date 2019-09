Sassuolo-Spal streaming e probabili formazioni, Serie A, oggi, 22 settembre

Sassuolo-Spal è la gara che apre questa domenica di calcio. Al “Mapei” si affrontano, in un derby tutto emiliano, due squadre che tentano di proporre una filosofia di gioco ben delineata. La Spal è reduce dalla vittoria casalinga, in rimonta, contro la Lazio: tre punti che hanno fatto morale e classifica per gli uomini di Leonardo Semplici. Il Sassuolo è invece reduce dal pesante ko (4-2) subito a Roma contro i giallorossi, e vorrà immediatamente riscattarsi nel lunch match odierno. Tra gli estensi, spicca l’assenza di Fares, che starà fuori fino a febbraio per la rottura del crociato, mentre nelle file del Sassuolo, sono quattro gli indisponibili: Marlon, Bourabia, Rogerio e Djuricic. Si prevede una gara molto combattuta, col Sassuolo che avrà l’indiscusso vantaggio di giocare in casa, e potrà dunque sfruttare il fattore pubblico. L’ultimo precedente tra queste due squadre, nel febbraio dello scorso anno, è finito 1-1



Sassuolo-Spal streaming e orario del match

La partita Sassuolo-Spal avrà luogo, oggi, alle ore 12:30, e sarà trasmessa in streaming su Dazn (https://prf.hn/click/camref:1101l4p7f/adref:supernewsart).

Sassuolo-Spal, probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Toljan; Duncan, Obiang, Locatelli; Traorè; Berardi, Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi

SPAL (3-5-2): Berisha; Vicari, Tomovic, Cionek; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Sala; Petagna, Di Francesco. Allenatore: Leonardo Semplici