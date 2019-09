Dopo il primo turno delle coppe europee ecco tornare il campionato di Serie A con gli incontri della quarta giornata che sabato sera vedrà giocare il match clou del turno, ovvero il derby di Milano tra Milan-Inter che si preannuncia molto interessante e come tutte le stracittadine dal pronostico incerto. In realtà la giornata di campionato inzierà questa sera con l’anticipo tra Cagliari-Genoa, mentre domani oltre alla stracittadina sono in programma la sfida salvezza Udinese-Brescia e il match dal pronostico apparentemente scontato tra Juventus-Verona.

Si proseguirà domenica con il lunch match tra Sassuolo-Spal derby emiliano molto sentito, mentre nel pomeriggio Bologna-Roma con i padroni di casa in grande forma, Sampdoria-Torino dove i blucerchiati cercheranno di cogliere i primi punti stagionale e Lecce-Napoli derby del sud sempre molto caldo con i giallorossi con il morale a mille dopo la vittoria sul campo del Torino lunedì scorso. Chiudono il quadro Atalanta-Fiorentina (ore 18) e il posticipo tra Lazio-Parma.

Serie A telecronisti 4.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Cagliari-Genoa, venerdì 20 settembre ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Dario Massara, commento: Carolina Morace

Udinese-Brescia, sabato 21 settembre ore 15 (Sky Sport Serie A, 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Davide Polizzi, commento: Luca Pellegrini

Juventus-Verona, sabato 21 settembre ore 18 (Sky Sport Serie A, 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Giancarlo Marocchi



Milan-Inter, sabato 21 settembre ore 20.45 DAZN

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Francesco Guidolin

Sassuolo-Spal, domenica 22 settembre ore 12.30 DAZN

Telecronaca: Ricky Buscaglia, commento: Dario Marcolin

Bologna-Roma, domenica 22 settembre ore 15 (Sky Sport Serie A, 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Lorenzo Minotti

Sampdoria-Torino, domenica 22 settembre ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Antonio Nucera , commento: Renato Zaccarelli

Lecce-Napoli, domenica 22 settembre ore 15 DAZN

Telecronaca: Stefano Borghi, commento: Roberto Cravero

Atalanta-Fiorentina, domenica 22 settembre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Lazio-Parma, domenica 22 settembre ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Massimo Ambrosini