Serie A, Genoa: il tecnico Andreazzoli a rischio, Gennaro Gattuso pronto a subentrare?

Per Aurelio Andreazzoli tecnico del Genoa sono ore difficili perchè dopo la pesante sconfitta per 4-0 sul campo della Lazio di oggi pomeriggio, il vulcanico presidente del club rossoblu Enrico Preziosi starebbe pensando all’ennesimo esonero della sua gestione.

Genoa, Gennaro Gattuso il candidato principale>/h2>

Da voci di corridoio sempre più insistenti sembra che Gennaro Gattuso sia in pole position per un’eventuale cambio di guida tecnica; infatti l’ex allenatore del Milan sarebbe stato già contattato per capire la sua disponibilità a guidare i liguri per questa stagione. Gattuso oggi si trovava in Russia per alcuni eventi commerciali al termine dei quali è andato allo stadio per assistere al di campionato tra Krasnodar-Arsenal Tula e per domani è previsto il suo rientro in Italia dove si capirà se potrà essere lui il nuovo allenatore del Genoa. Se fosse lui ironia della sorte sabato sera (ore 20.45) debutterebbe con la sua nuova squadra a Marassi proprio contro il Milan, in un match che sarebbe veramente di fuoco in tutti in sensi visto che anche i rossoneri non se la stanno passando bene, insomma un vero e proprio segno del destino.

Genoa, il cammino in campionato

E pensare che il Grifone aveva cominciato il campionato molto bene, pareggiando in trasferta contro la Roma per 3-3 e vincendo in casa contro la Fiorentina per 2-1, ma dopo la sosta le cose sono cominciate ad andare male con la sconfitta casalinga prima contro l’Atalanta al 95′ per 2-1 e poi i due ko in trasferta contro Cagliari e Lazio rispettivamente per 3-1 e 4-0. L’unico pareggio è stato mercoledì scorso nel turno infrasettimanale grazie al pareggio a reti bianche a Marassi contro il Bologna che al 75′ ha sbagliato peraltro un calcio di rigore con Sansone.

Nelle prossime ore se ne saprà sicuramente di più, ma bisogna fare in fretta perchè la classifica si sta facendo pericolosa con i soli 5 punti nel carniere e il terz’ultimo posto che a fine campionato vorrebbe dire retrocessione.