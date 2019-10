Calciomercato Inter: Conte e Marotta al lavoro per un doppio colpo

Si continua a pensare al calciomercato in casa Inter. Antonio Conte ha impresso sin da subito la propria impronta sulla squadra ma, nonostante ciò, la beneamata è caduta in casa contro la Juventus. Perciò il tecnico salentino ha chiesto nuovi rinforzi a Beppe Marotta. Per competere realmente per il titolo la squadra nerazzurra ha bisogno di una panchina parimenti folta come quella juventina. In più, l’infortunio di Alexis Sanchez, è venuto a scombinare ulteriormente i piani di Conte. Gli uomini nerazzurri sono a caccia di un rinforzo che possa rimpinguare il reparto offensivo, e Marotta lo avrebbe individuato in Oliver Giroud. Il francese è ai ferri corti con il Chelsea e, secondo le indiscrezioni, gradirebbe non poco la destinazione Inter. Conte, però, avrebbe anche un altro desiderio: si tratta di Arturo Vidal, centrocampista che conosce molto bene il tecnico leccese e che farebbe più che comodo a una mediana che, nonostante abbia aggiunto non poco talento, difetta forse in esperienza. Vidal è apprezzato tanto da Conte quanto da Marotta e il tecnico leccese vorrebbe averlo con sè già a partire dalla prossima sessione di calciomercato invernale. Marotta, dal canto suo, farà di tutto per accontentarlo: non è più tempo di attendere, se si vuole far tornare l’Inter ai vertici alle ambizioni devono seguire i fatti.