Parma-Genoa 5-1 (Video Gol Serie A): Cornelius travolge i rossoblù, manita al Tardini. La tripletta di Cornelius e le reti di Kucka e Kulusevski rilanciano il Parma contro un Genoa in grande crisi: di Pinamonti la rete rossoblù.



Notte fonda per il Genoa di Andreazzoli, travolto in casa da un Parma brillante davanti al proprio pubblico. Lo scatenato Cornelius è il grande protagonista con una bellissima tripletta, spicca anche Kulusevski con un gol e due assist all’attivo: l’infortunio di Inglese è l’unica nota negativa di una serata perfetta per gli uomini di D’Aversa.



Parma-Genoa 5-1, la cronaca del match

Dopo appena dieci minuti di gioco Inglese deve alzare bandiera bianca in seguito a un duro contrasto con El Yamiq, ma i padroni di casa prendono subito in controllo la gara e sfiorano più volte un vantaggio che arriva soltanto al 38′ minuto, quando Kucka finalizza il perfetto assist di Kulusevski dopo una ripartenza. A questo punto il Genoa si scioglie e Cornelius sale in cattedra: l’attaccante danese trova prima il raddoppio di testa su calcio da fermo (complice anche la dormita della difesa rossoblù), poi tira fuori dal cilindro un fenomenale sinistro al volo per la doppietta personale che chiude i conti prima dell’intervallo.

Ad inizio ripresa è ancora la furia di Cornelius ad abbattersi sulla difesa ospite: il centravanti classe ’93 trova ancora l’angolo giusto dal limite e scatena la standing ovation del pubblico. Il sussulto genoano è affidato al sinistro del neo entrato Pinamonti, che si gira da bomber consumato e batte Sepe. Un barlume di speranza che non cambia però l’inerzia della partita: il Genoa cerca con più convinzione l’area avversaria, ma il Parma chiude definitivamente i conti al 79′, quando un retropassaggio di Ankersen favorisce Kulusevski, che aggira Radu e deposita la cinquina.



IL TABELLINO

PARMA-GENOA 5-1

MARCATORI: 38′ Kucka, 42′ Cornelius, 46′ Cornelius, 50′ Cornelius, 52′ Pinamonti, 79′ Kulusevski

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku (76′ Pezzella), Gagliolo; Kucka, Scozzarella (62′ Hernani), Barillà; Kulusevski, Inglese (12′ Cornelius), Gervinho.

GENOA (3-5-2): Radu; Goldaniga (54′ Ankersen), Zapata, El Yamiq; Ghiglione, Schone (71′ Jagiello), Radovanovic, Lerager, Pajac; Kouamé, Pandev (46′ Pinamonti).

Arbitro: Valeri

Ammoniti: Radovanovic (G), Scozzarella (P), Kouame (G)

Espulsi: nessuno