Serie A infortunati dell’8a giornata: Sanchez out, Zapata e Sensi in dubbio, la Roma recupera Perotti

Ottava giornata di Serie A alle porte. Come ogni week-end, facciamo un giro nelle infermerie di tutte e 20 le compagini del nostro campionato per scoprire quali siano gli infortuni con cui gli allenatori devono fare i conti. Consigli utili anche in ottica Fantacalcio, per chi fosse in dubbio sulla formazione da schierare.

Atalanta: Zapata in dubbio con la Lazio



Non sorride Gasperini che, contro la Lazio, dovrà fare a meno, probabilmente di Duvan Zapata. Infortunio muscolare per il colombiano che rischia di saltare la sfida contro i biancocelesti

Bologna: Medel e Dijks danno forfait. Tomiyasu è grave

Alle prese con alcuni problemi anche Mihajlovic che, nella sfida contro la Juventus, dovrà risolvere un paio di “grane” sulle fasce con Dijks e Tomiyasu (che ne avrò per un paio di mesi), entrambi infortunati. Mancherà all’appello anche Gary Medel, uscito infortunato dalla gara contro la Colombia.

Brescia: Torregrossa e Ndoj ancora ai box

In casa Brescia si è fermato Ernesto Torregrossa che non ci sarà per la sfida alla Fiorentina. Fuori ancora Ndoj, il cui recupero è previsto la prossima settimana.

Cagliari: fuori, ancora, i lungodegenti Pavoletti e Cragno

Nessuna novità per Rolando Maran, che non potrà contare su Cragno (infortunio alla spalla fino a gennaio) e Pavoletti (recupero dal crociato in primavera)

Fiorentina: Chiesa resta in dubbio per il Brescia

Potrebbe non esserci, contro il Brescia, Federico Chiesa, costretto a fermarsi per un problema muscolare. Sarà valutato nei prossimi giorni.

Genoa: Criscito out per tre mesi. Sturaro ancora a parte

Due le possibili assenze per Andreazzoli: Sturaro lavora a parte per smaltire definitivamente i problemi al ginocchio e potrebbe non farcela in vista della trasferta di Parma. Criscito prosegue il recupero dalla lesione muscolare alla coscia sinistra e starà fuori almeno due o tre mesi.

Inter: Sanchez out per almeno 3 mesi. Sensi ancora in dubbio

Brutta tegola per Antonio Conte che, contro il Sassuolo, dovrà fare a meno di Sanchez. Il cileno, infortunatosi al ginocchio con la propria Nazionale, è stato operato e starà fuori almeno 3 mesi. Resta in dubbio Sensi (ex della sfida) per una “ricaduta” dopo un infortunio muscolare.

Juventus: recuperati Danilo e De Sciglio. Douglas Costa ancora out

Sorride Sarri che, per la sfida al Bologna, recupera Danilo e De Sciglio. Douglas Costa rimane fuori e verrà recuperato, presumibilmente, per il “derby” della Mole.

Napoli: Hysaj unico infortunato

Elsed Hysaj è il solo infortunato in casa Napoli. Il terzino albanese, fratturatosi lo sterno, dovrebbe rientrare per la dodicesima giornata.

Roma: sorriso Perotti, ma è ancora emergenza

Sorride in parte Fonseca che, se recupera Florenzi e Perotti per la sfida alla Sampdoria, deve ancora fare i conti con gli infortuni di Pellegrini (frattura al metatarso del piede destro) e Zappacosta (rottura del crocito). in dubbio anche Dzeko (che dovrebbe recuperare dall’intervento allo zigomo) e Under (lesione al bicipite femorale destro).

Sassuolo: Pegolo e Chiriches in dubbio contro l’Inter

Oltre a Rogerio (che rientrerà a fine nvembre), De Zerbi deve fare i conti con la possibile assenza di Pegolo e Chiriches, in dubbio per il lunch-match di domenica.

Spal: tre assenze importanti per Semplici

Non può dirsi certamente sereno mister Leonardo Semplici, ancora alle prese con gli infortuni di Fares (fuori fino a dicembre), D’Alesssandro (che rientra in primavera) e Di Francesco (lesione al bicipite femorale della coscia destra) in dubbio fino alla prossima settimana.

Verona: Juric perde Bessa e Pazzini

Tante assenze per Juric, che deve rinunciare a Bessa e Pazzini (entrambi alle prese con una lesione agli adduttori), oltre ai lungodegenti Crescenzi (lesione al retto femorale) e Badu (embolia polmonare)