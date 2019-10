Sky o Dazn? La programmazione Dazn fino alla 16esima giornata di Serie A TIM. Con la decima giornata di campionato che ormai è stata archiviata, aspettando però il posticipo di questa sera tra Milan e Lecce, è tempo di pensare alle prossime gare. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio la programmazione tv su Dazn delle gare fino alla 16esima giornata.

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noto le partite delle giornate di Serie A 2019/20 fino al sedicesimo turno di andata trasmesse su Dazn: di conseguenza è arrivata anche la divisione per quanto riguarda la copertura televisiva, che ricordiamo da quest’ anno è cambiata: sulla tv satellitare di Sky si vedranno 7 partite a settimana, mentre sulla piattaforma web DAZN le restanti tre.

Ma c’è una novità: grazie al recente accordo Sky-Dazn, tutti gli abbonati di Sky via satellite, potranno vedere tutte le partite della loro squadra del cuore sul nuovo canale Sky Dazn1, al tasto 209 della tv con una super offerta. Per farlo bisogna attivare la procedura presente sul sito della tv di Murdoch.

Programmazione Dazn, andiamo a vedere nel dettaglio giorno, orario e gare trasmesse su Dazn fino alla 16° giornata di Serie A



Programmazione Dazn fino alla 16esima giornata di Serie A

11^ GIORNATA

Sabato 2/11/2019 ore 20.45: Torino – Juventus DAZN

Domenica 3/11/2019 ore 12.30: Atalanta – Cagliari DAZN

Domenica 3/11/2019 ore 15.00: Lecce – Sassuolo DAZN

12^ GIORNATA

Sabato 9/11/2019 ore 20.45: Napoli – Genoa DAZN

Domenica 10/11/2019 ore 12.30: Cagliari – Fiorentina DAZN

Domenica 10/11/2019 ore 15.00: Udinese – Spal DAZN

13^ GIORNATA

Sabato 23/11/2019 ore 20.45: Torino – Inter DAZN

Domenica 24/11/2019 ore 12.30: Bologna – Parma DAZN

Domenica 24/11/2019 ore 15.00: Hellas Verona – Fiorentina DAZN

14^ GIORNATA

Sabato 30/11/2019 ore 20.45: Fiorentina – Lecce DAZN

Domenica 01/12/2019 ore 12.30: Juventus – Sassuolo DAZN

Domenica 01/12/2019 ore 15.00: Lazio – Udinese DAZN

15^ GIORNATA

Sabato 07/12/2019 ore 20.45: Lazio – Juventus DAZN

Domenica 08/12/2019 ore 12.30: Lecce – Genoa DAZN

Domenica 08/12/2019 ore 15.00: SPAL – Brescia DAZN

16^ GIORNATA

Sabato 14/12/2019 ore 20.45: Genoa – Sampdoria DAZN

Domenica 15/12/2019 ore 12.30: Hellas Verona – Torino DAZN

Domenica 15/12/2019 ore 15.00: Bologna – Atalanta DAZN