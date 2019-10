Tra oggi e giovedì si giocherà il secondo turno infrasettimanale del campionato di Serie A valevole per la decima giornata che partirà stasera con due anticipi: il primo alle ore 19 Parma-Verona e il secondo alle ore 21 Brescia-Inter in un derby lombardo che promette emozioni con Mario Balotelli che vorrà fare lo scherzetto dell’ex.

Domani alle ore 19 si disputerà il big match del turno, ovvero Napoli-Atalanta, che in questo momento è un vero e proprio spareggio per il terzo posto con i bergamaschi in grande forma dopo il roboante 7-1 rifilato all’Udinese domenica scorsa, dal canto loro i partenopei giocando in casa non possono permettersi altri passi falsi per non farsi risucchiare dalla squadre che la inseguono (Roma, Lazio e Cagliari su tutte); alle ore 21 saranno sei i match in programma con i campioni d’Italia della Juventus che ospitano il Genoa del neo tecnico Thiago Motta rinfrancato dalla vittoria in rimonta contro il Brescia. Roma e Lazio che curiosamente ottengono lo stesso risultato da sei giornate consecutive, saranno impegnate rispettivamente sul campo dell’Udinese e in casa contro un Torino in crisi di risultati e con il tecnico Walter Mazzarri in bilico. Sfida salvezza invece al Luigi Ferraris di Genova con la Sampdoria che ospita il Lecce in un incontro vitale per la sua classifica preoccupante; sfida interessante quella tra Cagliari-Bologna che vede le due squadre giocare un bel calcio e con i sardi che attualmente sono al sesto posto in classifica. Chiude il quadro Sassuolo-Fiorentina, match che promette almeno sulla carta parecchi gol. Giovedì sera il posticipo tra Milan-Spal (ore 21) scriverà la parole fine sulla decima giornata dove i rossoneri in grave crisi dovranno assolutamente vincere per non rimanere impelagati clamorosamente in zona retrocessione.

Telecronisti Serie A, 10.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Parma-Verona, martedì 29 ottobre ore 19 (DAZN1 209)

Telecronaca: Stefano Borghi, commento: Massimo Gobbi

Brescia-Inter, martedì 29 ottobre ore 21 (Sky Sport Serie A, 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Fabio Caressa, commento: Giuseppe Bergomi

Napoli-Atalanta, mercoledì 30 ottobre ore 19 (Sky Sport Serie A, 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Cagliari-Bologna, mercoledì 30 ottobre ore 21 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Carolina Morace

Juventus-Genoa, mercoledì 30 ottobre ore 21 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252)

Telecronaca:Maurizio Compagnoni, commento: Luca Marchegiani



Lazio-Torino, mercoledì 30 ottobre ore 21 (DAZN 1 209)

Telecronaca: Ricky Buscaglia, commento: Roberto Cravero

Sampdoria-Lecce, mercoledì 30 ottobre ore 21 (Sky Sport 254)

Telecronaca: Geri De Rosa, commento: Luca Pellegrini

Sassuolo-Fiorentina, mercoledì 30 ottobre ore 21 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 255)

Telecronaca: Dario Massara, commento: Massimo Ambrosini

Udinese-Roma, mercoledì 30 ottobre ore 21 (DAZN2 canale 212)

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Alessandro Budel

Milan-Spal, giovedì 31 ottobre ore 21 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Lorenzo Minotti