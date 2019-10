Telecronisti Serie A, nona giornata: il programma e il palinsesto

Dopo il turno di coppe europee ecco tornare il campionato di Serie A con gli incontri della nona giornata che avrà il suo inizio stasera con l’anticipo molto importante in chiave salvezze che vedrà scendere in campo Verona-Sassuolo; domani pomeriggio impegnate le prime due della classifica, ovvero Juventus ed Inter che giocheranno rispettivamente a Lecce e in casa contro il Parma per continuare la loro corsa testa a testa per lo scudetto. Sabato sera fari puntati su Marassi per l’esordio di Thiago Motta sulla panchina del Genoa che ospiterà il Brescia per la zona calda.

Domenica si comincerà come al solito con il lunch match che questo turno vedrà affrontarsi Bologna-Sampdoria, anche qui sfida importante per la permanenza nella massima serie: alle ore 15 l’Atalanta, che vorrà riscattare la pesante sconfitta contro il Manchester City per 5-1, giocherà in casa contro l’Udinese che curiosamente ha il peggior attacco del campionato ma allo stesso tempo la migliore difesa, alla stessa ora in campo sia il Napoli, che in casa della Spal sarà costretto a vincere per proseguire la sua rincorsa a Juventus e Inter, sia il Torino che dovrà cercare di tornare alla vittoria dopo un periodo negativo. Chiuderanno il quadro i due big match della giornata: alle ore 18 Roma-Milan match tra due squadre che non riescono più a vincere ed un’eventuale sconfitta di una delle due farebbe precipitare la situazione, infine alle ore 20.45 Fiorentina-Lazio sarà un incontro che promette spettacolo dove chi vincerà potrà fare un bel balzo in classifica.

Telecronisti Serie A, nona giornata: le voci di Sky e DAZN

Sassuolo-Verona, venerdì 25 ottobre ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Dario Massara, commento: Carolina Morace

Lecce,Juventus, sabato 26 ottobre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Luca Marchegiani

Inter-Parma, sabato 26 ottobre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Giuseppe Bergomi

Genoa-Brescia, sabato 26 ottobre ore 20.45 (DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Simone Tiribocchi

Bologna-Sampdoria, domenica 27 ottobre ore 12.30 (DAZN1 209)

Telecronaca: Ricky Buscaglia, commento: Alessandro Budel



Atalanta-Udinese, domenica 27 ottobre ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Daniele Barone, commento: Luca Pellegrini

Spal-Napoli, domenica 27 ottobre ore 15 (DAZN 1 209)

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Roberto Cravero

Torino-Cagliari, domenica 27 ottobre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Renato Zaccarelli

Roma-Milan, domenica 27 ottobre ore 18 (Sky Sport Serie A, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Fiorentina-Lazio, domenica 27 ottobre ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Lorenzo Minotti