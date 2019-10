Telecronisti Serie A, ottava giornata: il programma e il palinsesto

Dopo le soste per le Nazionali, il campionato di Serie A torna con gli incontri dell’ottava giornata che partirà sabato pomeriggio alle ore 15 con il big match della settimana, ovvero Lazio-Atalanta che potrebbe essere importante in ottica quarto posto e dove i biancocelesti con cinque punti da recuperare sulla Dea non possono permettersi passi falsi. Alle ore 18 in campo Napoli-Verona con i partenopei già costretti ad inseguire Juventus e Inter, mentre i veneti fin qui stanno disputando un bel campionato con la seconda miglior difesa;

Chiuderà il sabato calcistico il match Juventus-Bologna dal pronostico scontato, ma attenzione perchè dopo la sosta qualche sorpresa è sempre da mettere in preventivo e i bianconeri dovranno fare attenzione a non sottovalutare i felsinei.



Il lunch match domenicale vedrà in campo Sassuolo-Inter dove curiosamente in sei precedenti non è mai uscito il segno X, con quattro vittorie dei neroverdi e due dei nerazzurri. Alle ore 15 Sampdoria-Roma dove ci sarà l’esordio sulla panchina ligure di Claudio Ranieri che ha preso il posto dell’esonerato Eusebio Di Francesco; i giallorossi con parecchi indisponibili troveranno un ambiente sicuramente molto caldo

Sempre alla stessa ora si giocheranno Cagliari-Spal, match salvezza anche se i sardi stanno dimostrando almeno fin qui, di poter disputare un campionato tranquillo e Udinese-Torino, gara di difficile valutazione vista l’andamento incostante delle due squadre in questo primo scorcio di stagione.

Alle ore 18 invece altra sfida per le zone calda della classifica, ovvero Parma-Genoa, dove saranno in palio punti molto importanti per il proseguo del torneo; mentre alle ore 20.45 chiuderà la domenica Milan-Lecce dove ci sarà l’esordio stagionale di un altro allenatore, ossia Stefano Pioli, che ha preso il posto di Marco Giampaolo mandato via dalla società rossonera forse in maniera troppo sbrigativa e senza dargli altro tempo a disposizione.

L’ottava giornata finirà lunedì (ore 20.45) con il posticipo molto intrigante tra Brescia-Fiorentina con i viola che vengono da tre vittorie consecutive, ma sul loro cammino troveranno un avversario che cercherà punti vitali per la permanenza nella massima serie.

Ora andiamo a vedere chi saranno i telecronisti e i commentatori di questa tre giorni di campionato, che ci porterà nella nuova settimana dove torneranno anche le coppe europee con la Champions League e l’Europa League.

Telecronisti Serie A, ottava giornata: le voci di Sky e DAZN

Lazio-Atalanta, sabato 19 ottobre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Luca Marchegiani

Napoli-Verona, sabato 19 ottobre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Lorenzo Minotti

Juventus-Bologna, sabato 19 ottobre ore 20.45 (DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Francesco Guidolin

Sassuolo-Inter, sabato 20 ottobre ore 12.30 (DAZN1 209)

Telecronaca: Stefano Borghi, commento: Roberto Cravero

Cagliari-Spal, domenica 20 ottobre ore 15 (DAZN1 209)

Telecronaca: Riccardo Mancini, commento: Alessandro Budel



Sampdoria-Roma, domenica 20 ottobre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Udinese-Torino domenica 20 ottobre ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Dario Massara, commento: Luca Pellegrini

Parma-Genoa, domenica 20 ottobre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Antonio Nucera, commento:

Milan-Lecce domenica 20 ottobre ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Massimo Ambrosini

Brescia-Fiorentina, lunedì 21 ottobre ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Davide Polizzi, commento: Luca Pellegrini