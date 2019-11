Gran Galà Calcio Aic: ecco la Top 11 sotto la regia di Diletta Leotta

Cresce l’attesa per il Gran Galà del Calcio Aic, uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, in programma lunedì a Milano, nella meravigliosa cornice del Megawatt Court. Calcio d’inizio alle ore 19, passerella dei premiati sul Red Carpet prima della cena stellata a cura dello chef Davide Oldani. Soltanto tre giorni e Cristiano Ronaldo sarà ufficialmente il Miglior Giocatore della Serie A 2018-2019. Lo juventino si è sbarazzato della concorrenza e, secondo fonti molto attendibili, lunedì 2 dicembre al Gran Galà del Calcio riceverà il premio di miglior calciatore della scorsa stagione.

Premi praticamente certi per Chiellini, Pjanic, Quagliarella, Koulibaly e Barella che potranno entrare nella Top 11 della Serie A 2018-2019. Probabilmente anche Fabian Ruiz, o magari Zieliński, entrambi in lista per un riconoscimento. In difesa Cancelo e Alex Sandro dovrebbero ricevere il premio a discapito di Di Lorenzo e Kolarov. Tutto però può ancora accadere: le ultime ore, come direbbe lo chef Alessandro Borghese, potrebbero ribaltare o confermare la speciale classifica relativa alla Top 11. Di certo sarà una serata all’insegna del divertimento, dello sport e del buon cibo. Premi previsti anche per il calcio femminile. Diretta su Sky Sport a partire dalle ore 19,45. Evento in streaming sui canali social ufficiali del Gran Galà.