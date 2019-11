Juventus, UFFICIALE: Bonucci rinnova il proprio contratto con i bianconeri

Juventus e Leonardo Bonucci: una storia destinata a continuare. Il difensore bianconero ha infatti ufficialmente prolungato il proprio legame con Madama per un altro anno. La scadenza dell’accordo, fissata per il 2023, é stata dunque portata al 2024, con il difensore che pare ormai destinato a concludere la propria carriera in bianconero. A dare l’annuncio, la stessa società attraverso i propri canali ufficiali:

“É una lunga e intensa storia quella che lega Leonardo Bonucci alla Juventus. Una storia che continuerá ancora, fino al 2024, per la precisione: é infatti ufficiale il rinnovo di Leo con i bianconeri”.

Un annuncio che cementa ancora di piú un’unione che, come ricorda lo stesso club bianconero, ha portato Bonucci ad essere il giocatore piú presente (376 apparizioni) dal 2011, anno in cui il suo destino si é incrociato con quello della Juventus.

E pensare che quest’idillio sembrava improvvisamente essersi spezzato nell’estate del 2017 quando, complici alcuni screzi con lo spogliatoio, Bonucci decise di lasciare Torino in direzione Milan. In maglia rossonera “Leo” ha rivestito anche i ranghi da capitano, ma la sua esperienza sotto la “Madonnina” non é stata parimenti ricca di soddisfazioni.

Dopo solo un anno, il difensore è tornato a “casa” tra tifosi che lo incensani e un ambiente che lo considera a tutti gli effetti un leader. La frattura si é ricomposta, e la Signora è pronta a tenersi stretto il proprio campione.