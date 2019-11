Serie A: calendario Lazio fino alla sosta natalizia, spicca la finale di Supercoppa contro la Juventus

Dopo la sosta per le Nazionali ecco che nel weekend ripartire il campionato di Serie A che vedrà la Lazio tornare in campo da terza in classifica (in coabitazione con il Cagliari) con 24 punti, due in più delle inseguitrici Atalanta e Roma.

Sarà un mese di fuoco per la squadra biancoceleste dove si partirà domenica prossima alle ore 15 con la trasferta del Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo con la squadra emiliana sempre molto temibile per il suo gioco offensivo, ma che allo stesso tempo lascia anche molti spazi per gli avversari e dunque dovranno essere bravi gli attaccanti laziali ad approfittare delle eventuali occasioni che concederanno i neroverdi.

Giovedì 28 alle ore 21 match casalingo di Europa League valido per la quinta giornata del girone J dove allo stadio Olimpico scenderanno i romeni del Cluj che sono ad un passo dalla qualificazione proprio a discapito dei romani: infatti alla squadra di mister Dan Petrescu basterà fare un punto nelle ultime due sfide (ultima giornata in casa contro il Celtic Glasgow già qualificato); la Lazio dovrà cercare di fare sei punti e tifare gli scozzesi all’ultima giornata anche se onestamente le speranze sono ridotte al lumicino.

Dopo il turno europeo, ci saranno altre due partite davanti ai propri tifosi e si partirà domenica 1 dicembre alle ore 15 quando ci sarà la sfida contro l’Udinese che dopo l’esonero del tecnico Igor Tudor, il vice Luca Gotti (per ora confermato in panchina) ha ottenuto quattro punti in due gare risollevando parzialmente una situazione che era diventata molto complicata. Sabato 7 dicembre ecco il big match contro la Juventus di Maurizio Sarri dove sicuramente ci sarà da divertirsi visto i tanti grandi giocatori in campo; per i biancocelesti quello bianconero è un tabù che andrà spezzato visto che non riescono a battere in casa i piemontesi dal lontano 6 dicembre 2003 quando Bernardo Corradi e Stefano Fiore firmarono il 2-0 finale. Da allora solo pareggi e sconfitte in campionato, mentre qualche vittorie è arrivata in Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Dopo il trittico casalingo ecco arrivare due trasferte consecutive: la prima giovedì 12 dicembre per l’ultima giornata di Europa League, quando alle ore 18.55 i capitolini incontreranno i francesi del Rennes, fanalino di coda del girone J e ormai aritmeticamente eliminati; lunedì 16 (ore 20.45) appuntamento alla Sardegna Arena contro il Cagliari grande rivelazione di questo campionato nonostante le assenze da inizio stagione del portiere Alessio Cragno e dell’attaccante Leonardo Pavoletti due dei punti fermi del tecnico Rolando Maran, che nonostante queste due importanti defezioni sta facendo un grande lavoro grazie anche ad una campagna acquisti ottima e molto intelligente.

Tornati dall’isola ecco il grande appuntamento per il primo trofeo stagionale perchè domenica 22 dicembre alle 17.45 (ora italiana, le 19.45 locali) si disputerà a Gedda (Arabia Saudita) la Supercoppa Italiana 2019 che vedrà in campo oltre alla Lazio vincitrice dell’ultima Coppa Italia, la solita Juventus campione d’Italia da ormai otto stagioni consecutive. Anche la scorsa edizione si giocò nella città portuale sul Mar Rosso e i bianconeri si imposero sul Milan per 1-0 con rete decisiva di Cristiano Ronaldo al 61′. Sarà una gara molto intrigante visto anche che le due squadre si rincontreranno solo dopo quindici giorni il match di campionato ed essendo una finale secca tutto può succedere, basti pensare alla finale di Supercoppa del 13 agosto 2017 quando la Lazio si impose allo stadio Olimpico di Roma per 3-2 con rete di Alessandro Murgia al 93′ dopo mille emozioni.

Ricordiamo che la gara casalinga contro il Verona che si sarebbe dovuta giocare proprio il 22 dicembre, è stata posticipata a mercoledì 8 gennaio alle ore 20.45.

Dunque quattro settimane di fuoco aspettano Simone Inzaghi e i suoi uomini e solo dopo questa tour de force di sette gare si potrà capire meglio quale ruolo potranno ricoprire i biancocelesti per questa stagione con i tifosi che sognano dopo quasi tredici anni la qualificazione ai gironi di Champions League troppe volte sfuggita in questi anni.

Calendario Lazio fino alla sosta natalizia

Domenica 24/11 ore 15: Sassuolo-Lazio (Serie A)

Giovedì 28/11 ore 21: Lazio-Cluj (Europa League)

Domenica 1/12 ore 15: Lazio-Udinese (Serie A)

Sabato 7/12 ore 20.45: Lazio-Juventus (Serie A)

Giovedì 12/12 ore 18.55 : Rennes-Lazio (Europa League)

Lunedì 16/12 ore 20.45: Cagliari-Lazio (Serie A)

Domenica 22 dicembre ore 17.45 : Juventus-Lazio (Supercoppa italiana)