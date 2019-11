Spal-Genoa: streaming e diretta tv, dove vedere il match Serie A oggi 25 novembre

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Mazza, scenderanno in campo Spal-Genoa per affrontarsi nel match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Spal-Genoa, presentazione del match

Quello odierno sarà una gara di fondamentale importanza per ambedue le squadre vista la classifica deficitaria che vede i padroni di casa al penultimo posto con otto punti, ma il Brescia ultimo con sette deve recuperare la partita casalinga contro il Sassuolo, mentre gli ospiti si trovano al terz’ultimo posto con nove punti.

Una gara di capitale importanza e la vittoria della Sampdoria di ieri pomeriggio contro l’Udinese ha complicato ulteriormente le cose; la squadra di Leonardo Semplici fino a questo momento ha vinto solamente due incontri (2-1 Lazio e 1-0 Parma) e prima della sosta è riuscito ad ottenere il primo punto in trasferta con lo 0-0 di Udine anche se con molti rimpianti visto che Petagna al 95′ ha sbagliato un calcio di rigore che poteva dare tre punti importantissimi. Fino a questo momento gli estensi non stanno riuscendo a confermare quanto di buono fatto nelle ultime due stagioni nella massima serie e un’altro ko questa sera farebbe scricchiolare ancor di più la panchina del tecnico Semplici che ricordiamo allena a Ferrara dal dicembre 2014 (205 panchine con gli estensi). Purtroppo gli emiliani stanno pagando un attacco poco prolifico che ha segnato solamente sette reti (il peggiore del campionato).

Il Genoa dal canto suo non se la passa meglio con un cambio di allenatore già effettuato dove il 22 ottobre scorso è stato ingaggiato l’ex Thiago Motta che ha preso il posto dell’esonerato Aurelio Andreazzoli che dopo un buon inizio (quattro punti nelle prime due giornate) ha pagato una serie di risultati negativi. Nelle quattro gare sotto la sua gestione sono arrivati una vittoria, un pareggio e due sconfitte, prima della sosta c’è stato il pareggio a rete bianche di Napoli che hanno dato nuova linfa ad una squadra che sta impelagata nella zona retrocessione. Il neo allenatore dovrà cercare di dare continuità di risultati che sono mancati fino a questo momento, ma soprattutto dovrà sistemare una difesa che sta imbarcando acqua in maniera pericolosa e con ventisei reti subite è attualmente la peggiore del torneo.

I precedenti giocati allo stadio Mazza tra le due squadre sono undici e vedono i padroni di casa in vantaggio per cinque vittorie a due con quattro pareggi; nella scorsa stagione il match terminò 1-1 con le reti di Felipe al 36′ e Lapadula al 56′. Ventuno le reti complessive con dodici realizzate dalla Spal e nove dal Genoa.

L’arbitro del match sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste che torna in campo dopo gli errori di Napoli-Atalanta che gli sono costati due turni di sospensione; a coadiuvare il fischietto triestino saranno Matteo Passeri di Gubbio e Damiano Margani di Latina, quarto uomo Marco Piccinni di Forlì, mentre al VAR e AVAR saranno presenti rispettivamente Paolo Valeri di Roma e Valentino Fiorito di Salerno.

Spal-Genoa, probabili formazioni

SPAL (3-5-2): Berisha; Sala, Felipe, Vicari; Strefezza, Valdifiori, Missiroli, Kurtic, Reca; Di Francesco, Petagna.

GENOA (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Lerager, Schone, Cassata; Pandev, Pinamonti, Agudelo.

Spal-Genoa, diretta tv e streaming

Il match della tredicesima giornata del campionato di Serie A Spal-Genoa in programma oggi allo stadio Mazza di Ferrara con calcio d’inizio alle ore 20.45, sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Serie A HD (ch. 202 del decoder Sky e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (ch. 252), con diretta a partire dalle ore 20.40.

La telecronaca del match sarà affidata a Daniele Barone con il commento tecnico dell’ex calciatore Lorenzo Minotti, mentre a bordocampo sarà presente Marco Nosotti.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Mazza sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.