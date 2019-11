Telecronisti Serie A, 13.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Dopo la terza sosta stagionale per gli impegni delle Nazionali, il campionato di Serie A torna in campo tra sabato e lunedì per giocare gli incontri della 13.a giornata.

Si partirà domani con tre anticipi tutti da seguire e che promettono grande spettacolo a cominciare dalle ore 15 quando scenderanno in campo Atalanta-Juventus con i bergamaschi che hanno rallentato un pò la loro corsa visto che nelle ultime cinque gare hanno ottenuto solamente sei punti, i bianconeri dovranno cercare di difendere il primo posto con il dubbio Cristiano Ronaldo.

Alle ore 18 sfide tra squadre in crisi, ovvero Milan-Napoli le due grandi deluse di questo primo terzo di torneo, il pareggio non accontenterebbe nessuno ma un’eventuale sconfitta sarebbe un vero boomerang per i tecnici Stefano Pioli e Carlo Ancelotti. Alle ore 20.45 il sabato calcistico finirà con Torino-Inter, match che si preannuncia molto interessante con le due squadre che si daranno battaglia in campo.

Domenica si comincerà con il classico lunch match delle ore 12.30 quando scenderanno in campo Bologna-Parma per un derby emiliano sempre molto combattuto, alle ore 15 saranno scena le squadre romane con la Lazio terza forza del campionato che giocherà sul campo del Sassuolo e la Roma ospiterà il fanalino di coda Brescia; in contemporanea si giocherà anche Verona-Fiorentina con gli scaligeri che stanno disputando un’ottima stagione mentre i viola ancora vanno a corrente alternata.

Alle ore 18 importante gara per la zona salvezza Sampdoria-Udinese, con i blucerchiati costretti a vincere per accorciare sui friulani che hanno cinque punti di vantaggio; il posticipo vedrà affrontarsi la rivelazione Cagliari e la pericolante Lecce che davanti ai propri tifosi vorrà cercare il primo successo stagionale, visto che fino ad ora le due vittorie sono avvenute fuori casa.

Chiuderà il turno di campionato il posticipo di lunedì sera (ore 20.45) tra Spal-Genoa vero e proprio spareggio per le zone basse della classifica, dove gli estensi sono penultimi ad otto punti, mentre i liguri terz’ultimi a nove.

Telecronisti Serie A, 13.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Atalanta-Juventus, sabato 23 novembre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Fabio Caressa, commento: Giuseppe Bergomi

Milan-Napoli, sabato 23 novembre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Luca Marchegiani

Torino-Inter, sabato 23 novembre ore 20.45 (DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Francesco Guidolin

Bologna-Parma, domenica 24 novembre ore 12.30 (DAZN1 209)

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Dario Marcolin

Roma-Brescia, domenica 24 novembre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani



Sassuolo-Lazio, domenica 24 novembre ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Massimo Ambrosini

Verona-Fiorentina, domenica 24 novembre ore 15 (DAZN 1 209)

Telecronaca: Ricky Buscaglia, commento: Roberto Cravero

Sampdoria-Udinese, domenica 24 novembre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Luca Pellegrini

Lecce-Cagliari, domenica 24 novembre ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Carolina Morace

Spal-Genoa, lunedì 25 novembre ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Daniele Barone, commento: Lorenzo Minotti