Telecronisti Serie A, 14.a giornata: il programma e il palinsesto

Dopo la settimana di coppe europee giunte al penultimo turno della fase a gironi, ecco tornare puntuale come sempre il campionato di Serie A con gli incontri della 14.a giornata che inizierà sabato con i classici tre anticipi.

Primo match alle ore 15 che promette scintille visto che a scendere in campo saranno Brescia-Atalanta per un derby lombardo sempre molto sentito tra le due squadre ma soprattutto tra le due tifoserie; alle 18 Genoa-Torino che guardando la classifica è un incontro salvezza con la squadra granata che fino a questo momento sono una delle grandi delusioni del torneo; chiude alle ore 20.45 la gara tra Fiorentina-Lecce dove i padroni di casa in crisi di risultati dovranno cercare di tornare alla vittoria anche se i pugliesi in trasferta sono molto pericolosi e non sarà affatto facile.

Domenica si comincerà come sempre alle ore 12.30 con il lunch match che vedrà affrontarsi Juventus-Sassuolo che sulla carta è dal pronostico scontato, mentre alle ore saranno impegnate le milanesi con l’Inter che ospiterà la Spal per un altro testa-coda, mentre il Milan altra delusione fino a questo momento giocherà a Parma dove non potrà permettersi altri passi falsi per non compromettere ancor di più un classifica modesta.

In contemporanea impegnata anche la Lazio che viene da cinque vittorie consecutive e proverà a fare la sestina in casa contro l’Udinese invischiata per non retrocedere.

Alle ore 18 il Napoli cercherà di tornare alla vittoria che manca ormai dal 19 ottobre (2-0 al Verona) e per farlo dovrà battere il Bologna davanti al proprio pubblico fin qui deluso dalla stagione dei loro beniamini; il posticipo delle ore 20.45 sarà tra Verona-Roma con i padroni di casa che stanno disputando una grande stagione con la seconda miglior difesa. Chiude il quattordicesimo turno il posticipo di lunedì sera (ore 20.45) tra Cagliari-Sampdoria dove i sardi altra grande sorpresa, vorranno continuare il loro sogno europeo, mentre ai blucerchiati serviranno punti salvezza.

Telecronisti Serie A, 14.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Brescia-Atalanta, sabato 30 novembre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Davide Polizzi, commento: Luca Pellegrini

Genoa-Torino, sabato 30 novembre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Gianluca Di Marzio, commento: Renato Zaccarelli

Fiorentina-Lecce sabato 30 novembre ore 20.45 (DAZN1 209)

Telecronaca: Ricky Buscaglia, commento: Simone Tiribocchi

Juventus-Sassuolo, domenica 1 dicembre ore 12.30 (DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Roberto Cravero

Inter-Spal, domenica 1 dicembre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Giuseppe Bergomi



Lazio-Udinese, domenica 1 dicembre ore 15 (DAZN1 209)

Telecronaca: Stefano Borghi, commento: Alessandro Budel

Parma-Milan, domenica 1 dicembre ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Ricky Buscaglia, commento: Roberto Cravero

Napoli-Bologna, domenica 1 dicembre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Luca Marchegiani

Verona-Roma, domenica 1 dicembre ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Cagliari-Sampdoria, lunedì 2 dicembre ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Luca Pellegrini