Cagliari-Lazio: streaming e diretta tv Serie A, dove vedere il match oggi 16 dicembre

Questa sera alle ore 20.45 alla Sardegna Arena, si disputerà il big match tra Cagliari-Lazio, valevole per la 16.a giornata del campionato di Serie A.

Cagliari-Lazio, presentazione del match

Incontro molto importante in chiave terzo/quarto posto quello odierno con la Lazio attualmente terza con 33 punti, mentre il Cagliari è quinto con 29 ma a solo tre punti di ritardo dalla Roma (32) che però ha giocato ieri contro la Spal e vinto per 3-1.

Gli uomini di Simone Inzaghi vengono dall’eliminazione dall’Europa League, ma in campionato sono sette i successi di fila che hanno totalmente cambiato la stagione dopo un avvio tra alti e bassi; la striscia di vittorie è cominciata dalla trasferta di Firenze contro i viola ed è proseguita senza sosta con Torino, Milan, Lecce, Sassuolo, Udinese e Juventus. Nel complesso secondo miglior attacco, seconda miglior difesa, capocannoniere del torneo con Ciro Immobile (17 gol), miglior assistman d’Europa con Luis Alberto (11) e solamente tre rete subiti nella ripresa; dunque tutti numero positivi per la squadra biancoceleste che dopo tredici anni vuole tornare a giocare la Champions League e viste le premesse le possibilità ci sono tutte.

Dall’altra parte ci sarà un Cagliari grande protagonista di questo girone di andata condotto ottimamente dopo un inizio balbettante con due sconfitte interne nelle prime due giornate contro Brescia ed Inter, ma dopo la formazione di Rolando Maran non ha più perso un partita vincendo in trasferta a Napoli e a Bergamo, pareggiando in casa della Roma e facendo filotto davanti al proprio pubblico con cinque vittorie nelle ultime sei, di cui le ultime quattro consecutive, senza dimenticare il passaggio agli ottavi di Coppa Italia dove i rossoblu saranno impegnati il prossimo 14 gennaio al Meazza contro l’Inter. I giocatori del momento sono senza dubbio il belga Radja Naingollan e il brasiliano Joao Pedro, autori di ottime prestazioni e reti importanti.

I precedenti in terra sarda tra le due squadre sono 33 con leggero predominio dei romani che li vede avanti per 12 vittorie a 10 e 11 pareggi; anche il computo delle reti sorride ai biancocelesti avanti per 34-30. Nella scorsa stagione questo match si giocò sabato 11 maggio (terz’ultima giornata) e la Lazio ebbe la meglio per 2-1 grazie ai gol di Luis Alberto e Correa, mentre Pavoletti andò a segno per i rossoblu.

L’arbitro del match sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Salvatore Longo di Paola (Cosenza) e Rodolfo Di Vuolo di Castellamare di Stabia (Napoli), quarto uomo Rosario Abisso di Palermo. Al VAR e all’AVAR saranno presenti rispettivamente Luca Pairetto di Nichelino (Torino) e Sergio Ranghetti di Chiari (Brescia).

Il fischietto napoletano con il Cagliari vanta quattro precedenti con una vittorie e tre sconfitte, mentre con la Lazio sono dieci le direzioni con sei successi, due pareggi e altrettanti ko.

Cagliari-Lazio, probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile

Cagliari-Lazio, diretta tv e streaming

Il match della 16.a giornata del campionato di Serie A tra Cagliari-Sampdoria in programma oggi alle ore 20.45, sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Serie A HD (ch. 202 del decoder Sky e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (ch. 252), con diretta a partire dalle ore 20.40.

La telecronaca del match sarà affidata ad Andrea Marinozzi con il commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Ambrosini, mentre a bordocampo saranno presenti Matteo Petrucci e Veronica Baldaccini.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match della Sardegna Arena sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.