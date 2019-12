Cagliari-Sampdoria: streaming e diretta tv, dove vedere Serie A oggi 2 dicembre

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Sardegna Arena match tra Cagliari-Sampdoria, valido per la 14.a giornata di campionato.

Cagliari-Sampdoria, presentazione del match

Gara molto importante per le due squadre che hanno obiettivi diversi: i padroni di casa stanno lottando dopo tanti anni per i piazzamenti europei grazie ai 25 punti conquistati nelle prime tredici gare nonostante la doppia sconfitta casalinga (Brescia e Inter) nelle prime due giornate che non prometteva nulla di buono, ma il tecnico Rolando Maran è stato bravissimo a ricompattare la squadra nonostante i gravi infortuni di due pedine fondamentali come il portiere Cragno e il centravanti Pavoletti e con sette vittorie e quattro pareggi può sognare in grande. Nell’ultimo match giocato lunedì pomeriggio in casa del Lecce, molti rimpianti per i rossoblu che conducevano per 2-0 prima di subire la rimonta negli ultimi minuti dei pugliesi.

La Sampdoria in questa stagione è invischiata nella lotta per non retrocedere, ma da quando sulla panchina è arrivato Claudio Ranieri al posto dell’esonerato Eusebio Di Francesco, le cose sono migliorate e dall’ultimo posto si è passati al quart’ultimo con 12 punti a +2 sulla terz’ultima, ovvero il Genoa che di punti ne ha 10.

Sono 33 i precedenti giocati in Sardegna tra le due squadre che vedono i padroni di casa in netto vantaggio con 17 vittorie contro 4 e 12 pareggi; la scorsa stagione il match terminò a reti bianche; le reti complessive sono state 87 (55 a 32 per i rossoblu).

L’arbitro della gara sarà Gianluca Aureliano di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini di Conegliano e Domenico Rocca di Catanzaro, quarto uomo Antonio Rapuano di Rimini, mentre al VAR e all’AVAR saranno operativi rispettivamente Rosario Abisso di Palermo e Sergio Ranghetti di Chiari (Brescia).

Ricordiamo che Cagliari e Sampdoria si sfideranno nuovamente alla Sardegna Arena giovedì prossimo (ore 21) per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Cagliari-Sampdoria, probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Ferrari, Colley, Murru; Ramirez, Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Cagliari-Sampdoria, diretta tv e streaming

Il match della 14.a giornata del campionato di Serie A tra Cagliari-Sampdoria in programma oggi alle ore 20.45, sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Serie A HD (ch. 202 del decoder Sky e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (ch. 252), con diretta a partire dalle ore 20.40.

La telecronaca del match sarà affidata a Federico Zancan con il commento tecnico dell’ex calciatore Luca Pellegrini, mentre a bordocampo sarà presente Veronica Baldaccini.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match della Sardegna Arena sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.